趙天麟、李孟諺愛偷吃中國籍女子！藍曝8位「性Lie名單」一次看

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▲國民黨整理出一份國民黨曝「性Lie名單」酸綠愛偷情。（圖／翻攝自國民黨臉書）

前交通部長李孟諺遭爆與中國籍女子有婚外情後火速請辭，綠營桃色風波連環爆，已經嚴重衝擊民進黨形象。國民黨近日盤點8位桃色風波主角，更將該戲稱為「性Lie名單」，質疑「當一個政黨的道德標準淪喪至此，還能指望他們真正為台灣人民的福祉著想嗎？」國民黨指出，過去的桃色風暴層出不窮，似乎已經成了民進黨內的一種傳統，更整理出一份「罄竹難書的性Lie名單」。國民黨直指，首先，前交通部長李孟諺遭爆與中國大陸籍女子有長達十年的婚外情、前行政院發言人陳宗彥被爆在台南市府任職時接受性招待，南檢近日起訴，以及過去曾因MeToo事件請辭資政的小英之友會全國總會長顏志發，仍成為賴清德的總統府資政。國民黨續指，民進黨國防外交委員會前立委趙天麟與中國大陸籍女子「親中」外遇、民進黨立委羅致政與助理被爆前往摩鐵開房間，甚至有不雅影片外流、前總統府發言人谷辣斯（Kolas Yotaka）被爆與已婚隨扈不倫戀，鹹濕暱稱為「聖母峰」。國民黨再指，衛福部政務次長王必勝與小15歲護理師發生不倫戀，甚至育有一子、前總統府發言人丁允恭於高雄市府任職時涉及婚外情，甚至還趁上班時在辦公室與女子發生關係。國民黨痛批，民進黨的「清廉、勤政、愛鄉土」，如今卻淪為「貪腐、失職、愛偷情」，不得不讓人質疑對賴清德的領導能力和用人標準。「當一個政黨的道德標準淪喪至此，還能指望他們真正為台灣人民的福祉著想嗎？」