許光漢當兵剃平頭！新訓21天「訓練內容」曝光　還要準備歌唱比賽

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲許光漢經紀公司今（21）日上午證實，許光漢確定入伍服役，懇請給予空間，也一起期待明年回歸。（圖／記者吳翊緁攝影）

▲替代役為期21天的基礎訓練中，有許多密集的行程，包括打靶、急救教學、團體歌唱競賽等。（圖／內政部替代役訓練及管理中心）

當紅男星、現年33歲的許光漢被瘋傳「剃平頭現身成功嶺」，，預計明年回歸，據了解，許光漢入伍身份為替代役，，期間除了要學習初級救護技術外，還要進行實彈射擊、「替代役之歌」競賽等，最後才會被分發到需用機關完成服役。據內政部資料，替代役基礎訓練第258梯次在今年8月20日正式入營，有剛退伍的替代役男在成功嶺發現許光漢身影，並發文表示，「在裡面遇到藝人我真的很意外也很驚訝，甚至是要離開時對眼五秒，誰不被電暈啦。」還有女網友直接留言爆料，「他是去當替代役唷在成功嶺新訓21天，我男友剛好是裡面的長官，昨天有看到他本人。」而翻開「內政部替代役訓練及管理中心」資料，替代役基礎訓練第257梯次的21天新訓中，除了剃平頭入伍外，還有許多密集的行程，第一天入營填寫資本資料、分發生活用品後，隔天要做尿液篩檢、第三天是新訓典禮等，是替代役中相當重要的課程。結束EMT1的訓練後，就會進行「役別徵選」，使用「一般資格」申請的役男，會結合個人意願及民間、教育專長辦理甄選機關的分發，較特別的是，新訓結束前會有競賽，性質類似過去的軍歌比賽，；雖然比賽是以中隊為單位，人數眾多，但演員、歌手雙棲的許光漢說不定能在此發揮專長。經紀公司證實許光漢當兵消息後，也回應《NOWnews今日新聞》表示：「感謝大家關心，光漢目前正入伍服役中，懇請給予空間，也一起期待明年回歸後，能夠帶給我們更多美好的作品。」