房價居高不下投資者瞄準海外置產

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▲位於吉隆坡富人區的柏威年白沙羅嶺開發案，吸引許多國際買家和投資者目光。（圖／安居環球提供 ）

▲在家即可尊享柏威年專屬禮賓服務。（圖／安居環球提供 ）

隨著台灣房價不斷攀升，越來越多的投資者開始尋求海外置產的機會。根據內政部最新統計，2023年台灣房地產價格同比增長了12%，這使得不少投資者將目光轉向成本相對較低，但發展潛力大的海外市場，其中馬來西亞成為了熱門選擇之一。根據國際生活雜誌（International Living）最近的年度全球退休指數調查，將馬來西亞評為全球第八佳退休地點，這是唯一進入前十名的亞洲國家。馬來西亞的首都吉隆坡長期以來一直是東南亞最具活力的房地產市場之一，不僅地理位置優越、文化多元，華人多語言溝通無礙，加上經濟蓬勃發展，讓它成為進入東盟其他地區的理想門戶。位於吉隆坡高檔住宅區Damansara Heights的柏威年白沙羅嶺（Pavilion Damansara Heights）這個由馬來西亞知名開發商Pavilion集團和加拿大退休金計劃投資委員會（CPPIB）聯手開發的綜合項目，涵蓋了豪華住宅、企業大樓以及購物商城等多種設施，成為當地備受矚目的地標性項目。該項目位處馬來西亞吉隆坡最具影響力的富人區，坐擁明星學區，與知名黃金三角區僅約捷運5站距離，與多個高爾夫球場和俱樂部毗鄰，成功吸引許多國際買家和投資者目光，項目已逐漸接近完工。柏威年白沙羅嶺住宅共有1,314戶，規劃有不同格局房型，坪數約17坪（605平方英尺）到78.78坪（2803平方英尺），一到五房的格局，從單身公寓到家庭住宅一應俱全，並配備現代化的設施，如天空露台、恆溫泳池和專屬禮賓服務。交通方面可直接通往轉搭大眾運輸。安居環球（An Ju Global）作為馬來西亞頂級豪華房產的銷售代理，已經為來自世界各地的買家提供專業服務多年。柏威年白沙羅嶺住宅由安居環球獨家代理銷售，現在購買可享特別方案，精裝修房配備了高端品牌家電和配件，一卡皮箱就能入住，無論是想自住或投資需求，都能輕鬆滿足，想知道更多，可上「安居環球柏威年白沙羅嶺」官網搜尋。