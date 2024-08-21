「黃珊珊是政治防火牆！」張益瞻曝柯文哲不開鍘原因：制衡黃國昌

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民眾黨深陷政治獻金假帳風暴，民眾黨中評會20日將時任總幹事的黃珊珊做出停權3年處分，仍可保有立委職位，但2026年縣市長選舉失去被民眾黨提名參選資格。前民眾黨中央委員張益瞻分析，黃珊珊就是柯文哲的政治防火牆，她不能倒、不能被開除黨籍，若連立委都沒有，就無人可制衡民眾黨團總召黃國昌。張益瞻接受廣播節目訪問時分析，政治獻金案，時任財務長李文宗是柯文哲的金流防火牆，若李文宗倒了，就會直接燒到柯文哲，而黃珊珊則是政治防火牆，若黃珊珊倒了，一樣也是直接燒到柯文哲，因此黃珊珊不能倒。張益瞻說，黃珊珊遭停權3年處分，雖然辭去副總召職務，但民眾黨不分區立委大部分還是由黃珊珊提名的，因此即便不做幹部，也可以實質影響立委意見。雖然僅給黃珊珊停權處分，不過，張益瞻說，對於政治人物來說，2026年無法參選縣市長，等於是開除黃珊珊了，也讓柯文哲失去了可以跟國民黨叫板的籌碼，這還是一大損失，就是在政治利弊權衡下的決定。至於柯文哲是否該擔心被黃國昌篡位？張益瞻說，黃國昌在入黨前，簽了一個類似賣身契，寫到所有黨務都聽主席，也不對黨內未來可能的紛爭多做發言，所以黃國昌就跑出國了，沒有對黨內紛爭發言。張益瞻認為，民眾黨內鬥不會在今年發生，而是會在明年的下半年，因為民眾黨立委的兩年條款要到了，就會開始出現各種不合。