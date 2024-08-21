外資再度轉賣！三大法人調節126億　台股終場跌191點、收22237點

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台北股市今（21）日終場下跌191.21點或0.85%，收在22237.89點，日K連2黑，失守5日線，成交量為3373.93億元；三大法人合計賣超126.64億元。觀察三大法人今日籌碼動向，外資「由買轉賣」賣超60.25億元；投信「連4買」，今日買超7.36億元；自營商（自行買賣）「連3賣」賣超73.75億元，合計三大法人賣超126.64億元。全球央行年會即將到來，投資人態度逐漸趨於觀望，美國股市昨日全數收跌，也因此拖累台北股市今日開盤下跌112.32點、來到22316.78點，回測5日線關卡，在權值股熄火之下，盤中跌點擴大，此外，台指期今日結算，大盤尾盤再遇一波賣壓，終場下跌191.21點或0.85%，收在22237.89點，日K連2黑，失守5日線，成交量為3373.93億元。中小型股也同步走弱，雖然有一度翻紅，不過仍是不敵賣壓，櫃買指數終場下跌1.7點或0.63%、來到268.38點，終結日K連紅態勢，並且回測5日線。今日電子交投氣氛稍嫌冷淡，成交比重下降到6成以下、來到59.5%。權值股全數走低，權王台積電以961元開出、下跌12元，最低一度來到956元，終場下跌15元或1.54%，收在958元，日K連2黑、並且跌破5日線，拖累大盤指數就有119點，也就是說今日超過6成以上的跌點都是台積電貢獻的；鴻海以185元開出，終場下跌3元或1.61%，收在183.5元，日K連2黑、並且跌破5日線以及月線，拖累大盤指數就有14點；聯發科終場下跌30元或2.4%，收在1220元，日K連2黑、跌破5日線，拖累大盤指數就有15點。今日成交量排行榜前五名為：新光金、中信金、訊舟、南仁湖、錸德；成交值排行榜前五名為：台積電、鴻海、新光金、中信金、訊舟。