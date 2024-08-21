三三會舉行會員代表大會　台玻集團董事長林伯豐連任理事長

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三三會在今（21）日召開第9屆第1次會員代表大會，會中選出第9屆理監事，並隨即召開理監事聯席會，由台玻集團董事長林伯豐連任三三會第9屆理事長。另外，三三會副理事長由台聚公司董事長吳亦圭、大成長城董事長韓家宇，及鴻海公司獨立董事、東京之星銀行董事長黃清苑出任；常務監事由麗寶集團董事長吳寶田擔任。林伯豐致詞表示，感謝會員代表及理監事的支持，能繼續擔任第9屆理事長，深感榮幸與責任重大；本屆理監事成員新增多位青年企業家，希望經由傳承與創新，能為三三會注入新的發展動力。林伯豐表示，三三會是台灣重要的民間團體，會員為台灣營收前100大，還有國內知名上市櫃公司、日籍企業，以及由年輕優秀的企業家組成的青年會，未來3年將持續發揮三三會的角色與功能，為台灣經濟的持續發展貢獻心力。本次會員代表大會也公布三三會的三大主要方向。第一是提供政策建議，協助政府改善投資經營環境。三三會將透過與財經部會首長、產業領航者及知名專家學者，針對新興產業發展、能源政策（核能綠電共存）、財稅金融、全球氣候變化和環境議題、國際及兩岸情勢等，以各種管道持續為企業發聲並提出政策建議，提供政府施政參考，期盼政府能建構良好的經營與投資環境。其次，三三會將深化國際經貿交流，協助企業全球布局，與重要工商團體簽署合作備忘錄（MOU）。目前已與日本大阪商工會議所、京都商工會議所、靜岡縣商工會議所、熊本經濟同友會等10個日本機關團體簽訂MOU。三三會未來將繼續扮演鏈結台日經貿合作關鍵角色，進行台日技術研發及人才培育的合作，為台日企業創造更多商機。第三，推動兩岸經貿交流，以利兩岸關係穩定發展。三三會表示，兩岸經貿交流是帶動台灣經濟成長的動力來源，應避免兩岸地緣政治風險的影響，「由工商團體推動兩岸經貿交流與互動，對緩和兩岸關係有實質助益。」