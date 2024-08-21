麥玉珍接民眾黨團幹事長　黃光芹批荒腔走板：真要用這樣的殘兵？

我是廣告 請繼續往下閱讀

資深媒體人黃光芹今（21）日在網路節目中專訪民眾黨前立委陳琬惠，談到黃珊珊遭停黨權3年，使得吳春城遞補立院黨團副總召、麥玉珍接手幹事長一事，黃質疑「真的要用這樣的殘兵嗎？」她並批評這樣的人事安排根本荒腔走板，菜鳥要怎麼去朝野協商？民眾黨不分區立委黃珊珊經黨中評會裁處停權3年，而黨團也由全體委員表決，共同推派立委吳春城遞補副總召、麥玉珍接任幹事長。黃光芹今在《CNEWS匯流新聞網》政論節目《中午來開匯》痛批，麥玉珍還是個見習生，對中文讀寫吃力、立法院菜鳥，甚至連法案都要黃國昌代打，「她要做幹事長，民眾黨是沒人了嗎？她怎麼去朝野協商？荒腔走板！」黃光芹更質疑，民眾黨團「真的要用這樣的殘兵嗎？」而受訪的來賓、前立委陳琬惠直言，現在非常擔心民眾黨內部已經因為帳的事在「燒」，加上幾場說明記者會下來，焦點一直關注在太細的帳，例如素食餐盒費110元、960元。至於柯文哲的妻子陳佩琪近日被爆，在立法院附近看1.2億元豪宅，陳琬惠表示，這雖然是私事、與黨無關，但難免影響支持者觀感。她並直言，大部分小草都是基層老百姓，自己也接觸到許多從事運輸、快遞的小草，省吃儉用還是定期捐款，建議柯文哲，還是必須多與地方基層接觸、聽聽更多不同聲音。