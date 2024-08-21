M痘絕非另一次新冠疫情！WHO：尚可控制、無需封城阻止擴散

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M痘（Mpox virus，舊稱猴痘monkeypox）疫情持續擴散，目前在歐洲、東南亞等各個國家陸續都傳出了M痘感染案例。對此，世界衛生組織（WHO）在20日時表示，M痘並非另一次新冠疫情，目前針對此種病毒和控制方法已有許多瞭解，強調尚無需要封城阻止擴散。綜合媒體報導，世衛組織歐洲區總監主任克魯格（Hans Kluge）於當地時間20日表示，M痘病毒的第一分支的子分支病毒株「Clade 1b」擴散，引發世衛組織發布「國際關注突發公共衞生事件」（PHEIC），雖然仍須對這種病毒株進行研究，但M痘是能控制的。克魯格強調，「M痘並非新的冠狀病毒疾病」，並稱知道該如何控制M痘擴散，「而且，在歐洲地區，遏制M痘傳染所需的步驟已備齊。」對於一般民眾造成風險很低，因此認為無需實施封鎖來阻止疫情擴散。克魯格指出，目前M痘的主要傳染途徑仍是透過皮膚之間的密切接觸，而在家中或醫院等環境中，處於急性感染階段的人，尤其是口腔出現水泡者，有可能透過飛沫將病毒傳染給密切接觸者。克魯格表示，「傳染方式仍有些不明，還需從事更多研究。」WHO發言人賈撒列維克（Tarik Jasarevic）指出，WHO不建議使用口罩。他進一步表示，「我們不建議大規模接種疫苗。我們建議在疫情爆發時為高風險族群施打疫苗。」M痘是一種病毒傳染，感染後會出現發燒、畏寒、頭痛、淋巴腺腫大等典型症狀，並在發病後起疹子，自患部蔓延至身體其他部位，繼而發展成水泡、膿疱等，嚴重者可能致死。病毒株「Clade 1b」引起全球關注，因為它似乎更容易透過日常密切接觸傳播，致死率高於前年主要影響歐美國家的「Clade IIb」病毒株（致死率0.2％）。