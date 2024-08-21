連珍羚奧運後規劃曝光！想去美國看NBA　同年勇士球星Curry是偶像

剛從今年巴黎奧運回國的中華台北代表隊柔道選手連珍羚，以及射擊選手吳佳穎，今（21）日受邀出席由台灣吉立亞醫藥，與中華心理衛生協會共同舉辦的「日常歧視一點都不輕微」衛教記者會，分享在追求運動成績表現一路上，曾遭受職業、性別以及年齡上的「日常歧視」。記者會中連珍羚表示，9月底回去日本才會和教練及公司討論下一步規劃，此外，可能會在10月安排去美國看NBA的比賽，並透露最喜歡的NBA球員，就是和自己同年的金州勇士隊球星Stephen Curry。
無緣觀賽美國隊 談起同年Curry有感觸
記者會中，連珍羚表示備戰奧運期間相當忙碌，因此規劃這一、兩個月會先好好休息，直到9月底回去日本，才會跟公司、教練好好討論下一步的計畫。同時她坦言：「因為算是日本會社的員工，沒辦法自己決定下一步，還是要等跟公司確認以後，再向大家說明。」
提起奧運後有什麼想做的事情，連珍羚透露：「可能在10月初或中想要出國走走，想要去美國看NBA。因為這次在選手村沒有看到美國隊比賽，所以很懊惱，聽說有陪練員有遇到，但自己都沒有遇到，感覺像是在叫我親自去美國看比賽。」
當被媒體問到最喜歡的球隊時，連珍羚笑著說：「我很土，就是勇士隊球迷。」她接著說道：「因為勇士的Curry其實跟我同年，雖然自己不能跟他想比，但能理解在這個年紀，還要維持這種球星等級的狀態，是一件難度非常高的事情，可是他表現出來的樣子，都讓人覺得好像沒有很辛苦，真的很厲害。」並表示在遇到低潮時，也會看Curry的訓練影片激勵自己。
分享自身經驗 合力擊倒歧視惡魔
連珍羚在分享「日常歧視」的自身經驗中，因為柔道選手會在30歲前退休，自上一屆東京奧運後，許多網友批評「妳老了，不用硬撐」、「這麼大年紀繼續比賽，要怎麼生小孩」。面對這些「年齡歧視」珍羚表示「我們應該用運動家的精神去化解日常歧視，學會反思自己同時更要彼此尊重！」
因長相甜美而有「射擊甜心」封號的射擊選手吳佳穎則分享，常常看到網友留言「妳這麼漂亮，不用靠運動就會紅啦！」、「廣告拍那麼多，幹嘛要運動那麼辛苦」。佳穎則說「這些留言可能有些是出自善意，但還是希望大家能放下對外在形象的刻板印象，而更多關注我在運動上所做的努力，認識真正的吳佳穎。」
兩位女性選手一致認為，在運動場上，選手們不分國籍、不分種族，只以實力和公平競爭為準則。女性運動員不應該受到任何人的刻板印象對待，影響自己內心真正想要追求的夢想。最後，也透過他們所熟悉的運動項目柔道與射擊，聯手擊退日常歧視小惡魔，並呼籲大眾三招預防日常歧視：「察覺差異，尊重彼此」、「換位思考，互相溝通」、「反思自己，力行共好」共創友善環境。
我是廣告 請繼續往下閱讀
記者會中，連珍羚表示備戰奧運期間相當忙碌，因此規劃這一、兩個月會先好好休息，直到9月底回去日本，才會跟公司、教練好好討論下一步的計畫。同時她坦言：「因為算是日本會社的員工，沒辦法自己決定下一步，還是要等跟公司確認以後，再向大家說明。」
提起奧運後有什麼想做的事情，連珍羚透露：「可能在10月初或中想要出國走走，想要去美國看NBA。因為這次在選手村沒有看到美國隊比賽，所以很懊惱，聽說有陪練員有遇到，但自己都沒有遇到，感覺像是在叫我親自去美國看比賽。」
當被媒體問到最喜歡的球隊時，連珍羚笑著說：「我很土，就是勇士隊球迷。」她接著說道：「因為勇士的Curry其實跟我同年，雖然自己不能跟他想比，但能理解在這個年紀，還要維持這種球星等級的狀態，是一件難度非常高的事情，可是他表現出來的樣子，都讓人覺得好像沒有很辛苦，真的很厲害。」並表示在遇到低潮時，也會看Curry的訓練影片激勵自己。
分享自身經驗 合力擊倒歧視惡魔
連珍羚在分享「日常歧視」的自身經驗中，因為柔道選手會在30歲前退休，自上一屆東京奧運後，許多網友批評「妳老了，不用硬撐」、「這麼大年紀繼續比賽，要怎麼生小孩」。面對這些「年齡歧視」珍羚表示「我們應該用運動家的精神去化解日常歧視，學會反思自己同時更要彼此尊重！」
因長相甜美而有「射擊甜心」封號的射擊選手吳佳穎則分享，常常看到網友留言「妳這麼漂亮，不用靠運動就會紅啦！」、「廣告拍那麼多，幹嘛要運動那麼辛苦」。佳穎則說「這些留言可能有些是出自善意，但還是希望大家能放下對外在形象的刻板印象，而更多關注我在運動上所做的努力，認識真正的吳佳穎。」
兩位女性選手一致認為，在運動場上，選手們不分國籍、不分種族，只以實力和公平競爭為準則。女性運動員不應該受到任何人的刻板印象對待，影響自己內心真正想要追求的夢想。最後，也透過他們所熟悉的運動項目柔道與射擊，聯手擊退日常歧視小惡魔，並呼籲大眾三招預防日常歧視：「察覺差異，尊重彼此」、「換位思考，互相溝通」、「反思自己，力行共好」共創友善環境。
更多「2024巴黎奧運」相關新聞。