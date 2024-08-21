連珍羚奧運後規劃曝光！想去美國看NBA　同年勇士球星Curry是偶像

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▲柔道選手連珍羚自曝，10月想去美國看NBA，並透露金州勇士球星Stephen Curry是自己最喜歡的球員，對於年齡相同卻能維持好表現，感到相當佩服。（圖／翻攝自連珍羚臉書）

▲柔道選手連珍羚在「日常歧視一點都不輕微」衛教記者會最後，用柔道的招式「大外割」，聯手吳佳穎擊敗日常歧視小惡魔。（圖／吉立亞醫藥提供）

剛從今年巴黎奧運回國的中華台北代表隊柔道選手連珍羚，以及射擊選手吳佳穎，今（21）日受邀出席由台灣吉立亞醫藥，與中華心理衛生協會共同舉辦的「日常歧視一點都不輕微」衛教記者會，分享在追求運動成績表現一路上，曾遭受職業、性別以及年齡上的「日常歧視」。記者會中連珍羚表示，同時她坦言：「因為算是日本會社的員工，沒辦法自己決定下一步，還是要等跟公司確認以後，再向大家說明。」提起奧運後有什麼想做的事情，連珍羚透露：「，聽說有陪練員有遇到，但自己都沒有遇到，感覺像是在叫我親自去美國看比賽。」當被媒體問到最喜歡的球隊時，連珍羚笑著說：「我很土，就是勇士隊球迷。」她接著說道：「」並表示在遇到低潮時，也會看Curry的訓練影片激勵自己。連珍羚在分享「日常歧視」的自身經驗中，因為柔道選手會在30歲前退休，自上一屆東京奧運後，許多網友批評「妳老了，不用硬撐」、「這麼大年紀繼續比賽，要怎麼生小孩」。面對這些「年齡歧視」珍羚表示「因長相甜美而有「射擊甜心」封號的射擊選手吳佳穎則分享，常常看到網友留言「妳這麼漂亮，不用靠運動就會紅啦！」、「廣告拍那麼多，幹嘛要運動那麼辛苦」。佳穎則說「。最後，也透過他們所熟悉的運動項目柔道與射擊，聯手擊退日常歧視小惡魔，並呼籲大眾三招預防日常歧視：「察覺差異，尊重彼此」、「換位思考，互相溝通」、「反思自己，力行共好」共創友善環境。