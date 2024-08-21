盧以恩無預警被「當兵的朋友」認愛　趙逸嵐驚訝：許光漢嗎！

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▲盧以恩（右）和黃莑茗（左）傳出緋聞。（圖／翻攝自臉書）

▲李千娜（中間）、趙逸嵐（右1）、盧以恩（左1）今為宣傳新戲一同出席記者會，盧以恩被追問戀情，求救兩位姐姐。（圖／記者朱永強攝）。





▲盧以恩從童星出道，今年剛大學畢業的她正式成為「正職演員」。（圖／記者朱永強攝）

22歲女星盧以恩10歲時因演出果陀劇場舞台劇《再見女郎》進入演藝圈，今（21）日出席《Q18量子預言》記者會，除了演員工作之外，也被關心起戀情，先前傳出和男團「AcQUA源少年」黃莑茗戀愛ing，而黃莑茗最近入伍，問起有沒有關心「當兵的朋友」，盧以恩頓時招架不住，求救身旁的李千娜和趙逸嵐，沒想到趙逸嵐認真回，「當兵的不是許光漢嗎？」惹眾人大笑。盧以恩先前被拍到出入從節目《原子少年》出道的「AcQUA源少年」成員黃莑茗家中，兩人因合作單曲《e步e步》熟識，當時黃莑茗出席活動曾表示和盧以恩是朋友關係，並說，「請大家給我們空間。」並未把關係說死。今被關心起戀情，盧以恩招架不住，直呼現在是單身，而她在《Q18量子預言》中和劉修甫有大量吻戲，她也說目前沒有需要報備的對象，至於有沒有關心「去當兵的朋友」，她先是說，「我很多朋友都去當兵了。」接著望向一旁的李千娜和趙逸嵐，但兩人似乎沒follow到她的緋聞，趙逸嵐笑說，「不是許光漢嗎（當兵）。」還說，「許光漢很可以欸！」幽默反應讓大家笑翻。盧以恩此次在《Q18量子預言》中和劉修甫有許多吻戲，很多都是導演周美玲突發起想，臨時有感覺就要他們「親一下」，反觀劇中高齡組李璇和金士傑，周美玲就說，不敢這麼直接要求。