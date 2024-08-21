影／巴基斯坦朝聖巴士重大車禍！在伊朗境內翻車　至少釀28死23傷

我是廣告 請繼續往下閱讀

一輛滿載什葉派朝聖者的巴士，從巴基斯坦信德省出發前往伊拉克的卡爾巴拉參加阿爾巴因（Arbaeen）紀念儀式，不料週二晚間途經伊朗境內時發生致命車禍，巴士在路中翻覆，造成至少28人死亡、23人受傷，其中14人傷勢嚴重。伊朗當局初步調查，將車禍歸咎於巴士煞車失靈和司機疏忽大意，巴基斯坦總理謝里夫（Shehbaz Sharif）也發聲表達對傷亡者的哀痛，並強調已讓駐伊朗的外交官協助處理善後事宜。根據《美聯社》報導，這起重大車禍發生在伊朗時間週二晚上，當時巴士行經距德黑蘭東南方約500公里的塔夫脱（Taft）時，突然失控在路中翻覆。車上共有51人乘客全數來自巴基斯坦，已經至少有28人死亡、23人受傷，其中14人傷勢嚴重。根據現場畫面顯示，巴士在高速公路上「烏龜翻」四輪朝天，車窗玻璃碎落一地，車門也全數因翻覆力道被撞開，翻車瞬間的巨大衝擊可想而知。伊朗當局初步調查，將車禍歸咎於巴士煞車失靈和司機疏忽大意。不過《美聯社》報導指出，伊朗每年約有1萬7千人死於交通事故，是全球道路安全最糟糕的地區之一，造成傷亡往往是因為民眾忽視交通法規，以及對於車輛的安全維護檢查不確實。這群什葉派朝聖者從巴基斯坦出發，準備前往伊拉克侯賽因神殿進行朝聖，阿爾巴因紀念日是什葉派伊斯蘭教的重大節日，每年可吸引數千萬民眾前往朝聖。