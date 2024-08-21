經過九年長跑終於核定　核二廠乾貯設施拚2026年底使用

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核二廠一號機及二號機分別在2021年及2023年退役，但因新北市政府長年未核准了核二廠室外乾式貯存設施，導致遲遲無法完成。所幸，台電6月已與新北市府完成行政調解，今（21）日表示在8月15日已收到水保核備函，預計在2025年1月開工，並在2026年底開始移出反應爐內燃料。2015年，農業部前身的農委會核准核二廠乾貯設施的水保計畫。然而，台電向新北市府申請施工前逕流廢水污染削減計畫，經過12次退回、重送，仍舊遭新北市政府退還不核定。換算下來，核二廠乾貯設施卡關約9年，原本預計在2017年完工的乾貯設施迄今尚未完成。核二廠長期無法完成乾貯設施，不僅導致核二廠1號機因為燃料池擺不下，被迫從原本預定的2021年底提前至該年6月底停役，整整提前了半年。台電官員過去也說明過，大量燃料池一直長期放置在燃料池當中並非常態，也很難保證核能安全性。台電發言人蔡志孟今日受訪說明，如今待完成公開說明會及先備作業後開工，預計2025年1月開工，並於2026年底開始陸續將燃料池的燃料移轉到乾貯設施。針對核二廠乾貯設施，新北市府回應，核能電廠設置、管理、監督及核廢料處置均是中央權責，新北市對於核電秉持一致的態度就是要安全，台電公司對於核能電廠核廢料處理工作，遵依循政府相關法令規定辦理，「無論核能電廠除役或延役，核廢料乾式貯存設施都需興建啟用，市府希望中央針對核安，一定要以安全、嚴謹的程序進行相關作業。」除了核二廠有進展，核一廠室外乾貯設施同樣一波三折，因為水保計畫卡關了11年。最終因台電與新北市府對簿公堂，由台電勝訴，並在雙方和解不用再重送水保計畫後，今年5月計畫核定後，預計明年初就可將爐心內燃料棒移置，並同步施作核一廠的室內乾貯設施，最終移回室內放置。至於核三廠的乾貯設施，蔡志孟說明，因為核三廠的1號機已在今年的7月27日停役，2號機則是5月停機，有鑑於現在核三廠燃料池還有空間，將會直接興建室內乾貯設施，如果一切程序、招標順利，也要5、6年後才能完工，也就是接近2030年才能啟用。換言之，台灣核電廠將有機會在2030年，全數進入核後端處理程序，並進一步達到核廢料終端處理。