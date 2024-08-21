Energy隔21年重返新加坡開唱！Toro台上「狂吐海南雞飯」黑歷史曝

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▲Energy不只要在新加坡開演唱會，還要辦簽唱會，和歌迷近距離互動。（圖／相信音樂提供）

最殺唱跳男團Energy不僅在7月底完成台北小巨蛋演唱會、9月即將前進高雄巨蛋開唱，今（21）日再宣布，Energy「一觸即發」巡迴演唱會將在11月23日抵達新加坡站，於新加坡室內體育館舉行，預售票將於8月26日開始搶購。這次是Energy自2003年於新加坡舉行演唱會之後，時隔21年再次登陸開唱，五位團員十分興奮，Toro還回想起，當年不小心吃太多海南雞飯，演出到一半立刻轉身往台下狂吐的黑歷史。Energy以前發行專輯經常飛新加坡宣傳，直呼這次前進新加坡，就像是要去見老朋友的感覺，除了〈放手〉、〈某年某月某一天〉、〈Come On〉、〈多愛我一天〉等經典歌曲回憶殺外，還將帶來〈星期五晚上〉、〈分合〉等締造現象級影響力的新歌，E16蹲風潮打算席捲新加坡，為了這場重逢，他們也帶著滿滿的誠意，10月5日率先舉行唯一一場簽唱會，現場勢必再創氣勢人潮。Energy對於21年前去新加坡宣傳、開演唱會的有趣往事也還記憶猶新，比如他們曾經一到機場，就被將近4千名、身穿自製黑色T-Shirt的歌迷包圍，粉絲還包下40台車瘋狂跟著Energy，到處都是熱情的尖叫聲。他們也回憶起，有一次Toro不小心吃太多海南雞飯，隨後又立刻上台演出，一個倒立舞蹈動作後，他瞬間感覺到飯在食道回流，演出到一半立刻轉身往台下狂吐，實在很驚險難忘。Energy即將再次站到同樣的舞台，真的如同坐上時光機般，好多回憶湧現，他們也想看看好久不見的歌迷。隔了20多年，歌迷們也從學生變成上班族或媽媽，不過相信等到演唱會當天，大家可以一起回到青春那一刻。