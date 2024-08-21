「爛尾娃」是什麼意思？中國青年就業悲歌催生新階級

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中國失業率不斷上升，使得中國數百萬大學畢業生未來處境艱難，有一部分人被迫接受低薪工作，甚至「躺平」靠父母的養老金過活，也讓「爛尾娃」（rotten-tail kids）成為今年中國社群媒體的流行語。根據《路透》報導，「爛尾娃」的概念與自2021年以來持續困擾中國經濟的「爛尾樓」相似，中國社群平台上解釋「爛尾娃」，意味著孩子們寒窗苦讀幾十年，畢業就失業，就像爛尾樓一樣，被迫停留在那裡，且一無所知、一事無成，最寶貴的青春時光都花在最無意義的考試中，人生就此開始爛尾。報導提到，中國青年失業率在去年4月首度突破20%，6月更飆至21.3%新高後，接著，中國官方直接蓋牌，暫停發表青年失業率數據。儘管習近平多次強調，青年就業是政府首要工作，但仍有許多青年回到家擔任「全職子女」，靠著父母的退休金和積蓄生活，因為這些「爛尾娃」發現，花了數年時間在中國競爭異常激烈的學歷階梯攀爬後，他們的學歷卻無法在經濟不景氣的情況下為他們找到工作，他們的選擇有限，若不是降低對高薪工作的期望，就是要先不設限找低薪工作來維持收入，甚至有些人將目標轉向犯罪上。中國教育部期刊《中國高等教育研究》指出，高等教育學生的供給將在2024年至2037年間超過需求，且低生育率更急遽縮小了供需差距，該期刊提到，中國大學畢業生人數將在2034年來到約1800萬人的高點。