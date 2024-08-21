文化大學「短報回流名額」恐遭扣補助　教育部：屬實將懲相關人員

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113學年度大學分發入學不久前才放榜，不料文化大學就被踢爆短報招生缺額，且經大學考試入學分發委員了解確有情況，教育部今（21）日回應刻正查處當中，並且強調若經查證屬實，則將扣減招生名額、調整繁星推薦、申請入學招生名額比率、扣減大學招生專業化發展計畫補助經費與私校獎補助款等，也會依法嚴懲相關人員。根據《聯合報》報導，文化大學教授爆料學校在申請入學等管道招生缺額並未如實提報回流至分發入學管道，亦未啟動寄存機制，不僅影響考生錄取機會，有損其他科系的招生權益。此事一出並經考分會初步比對資料，發現文化大學的確短報200多個名額，由於首次發生這類情況，考分會強調，具體原因還需更進一步釐清與調查。針對此事，文化大學對外皆以「謝謝對本校的關心，將逕向主管機關說明」回應，《NOWnews今日新聞》記者詢問後亦未有更進一步說法。教育部今日表示，大學分發入學管道也是多數大學最後一個招生管道，依照大學招生委員會聯合會繁星推薦、申請入學招生規定，未足額錄取名額應納入當學年度大學分發入學招生名額，另依大學分發入學招生規定，大學如因其他招生管道增額或缺額致招生名額調整流用，則由大學考試入學分發委員會在考生登記志願前公布，是以參加大學聯合招生管道的學校，均應依照招生規定回流名額至分發入學招生管道進行招生，且於考生登記志願前公布。教育部解釋，各個大學招生事務與名額等屬重大事項，影響大學經營、培育人才、控管教學量能與確保教學品質等的重要參據，歷來皆由各個大學審慎辦理。至於有關113學年度繁星推薦、申請入學招生缺額疑有學校未確實回流情事，教育部刻正查處當中，強調一旦學校確有違反招生規定的情況且經查證屬實，將依專科以上學校總量發展規模與資源條件標準扣減招生名額、調整繁星推薦及申請入學招生名額比率、扣減大學招生專業化發展計畫補助經費與扣減私校獎補助款等，依法嚴懲相關人員。