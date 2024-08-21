高市府教育局攜手微軟　AI智慧融入教育現場

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▲此次課程聚焦於生成式AI的最新發展與教育應用，內容豐富多元。（圖／高市府教育局提供 ）

產官學攜手推動AI教育 ，高市府教育局於今（21）日局務會議中，特別邀請臺灣微軟公司帶來一場精彩的生成式AI培訓課程。透過此次課程，教育局期望將AI技術深層融入教育場域，也提升教育行政效率，並為師生創造智慧、便利的學習環境。此次課程聚焦於生成式AI的最新發展與教育應用，內容豐富多元，包括認識生成式AI最新進展、微軟Azure OpenAI在教育領域的應用、利用Microsoft 365 Copilot提升行政效率、節省工作時間。透過此次培訓，教育局主管們不僅了解AI技術發展現況，也拓展更多對AI的認識，也藉由相互交流提出各項有關AI智慧融入教育場域相關問題，期望提升學子智慧、便利運用，同時提升教育行政效率。高市府教育局長吳立森感謝微軟提供協助讓教育人員了解認識AI技術，並指出，未來教育局將持續與微軟合作，共同打造以AI為驅動力的智慧教育生態系，為高雄市教育發展注入新的活力，培養更多具備AI素養的優秀人才。