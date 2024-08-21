訪美遇颱風2進2出被譏作秀　盧秀燕曝為關鍵人士堅守誠信

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▲黃佳恬指民進黨認定盧秀燕是最可怕的敵人，「天天罵、不出去也會罵」。（圖／黃佳恬提供，2024.08.21）

台中市長盧秀燕7月出訪美國，受凱米颱風影響2進2出引發爭議，盧秀燕今在議會報告訪美成果，多位綠營議員質疑她「到底是在演戲，還是真的心繫市民」？盧秀燕強調防颱及城市外交都是重要工作、都要做好，二度赴美並非為了向僑胞演講，而是與姊妹市聖地牙哥市長格洛里亞約好，必須堅守城市誠信。聽到對方見面的第一句話「你再飛來，我很感動」，令她覺得再辛苦也值得。盧秀燕今（21）日出席市議會臨時會，向大會專案報告7月底訪美成果及凱米颱風因應過程。對於22日深夜啟程後，盧秀燕在美國落地不久即決定獨自返台坐鎮指揮、26日再次赴美與訪團會合，創下10天內2進2出紀錄。盧秀燕答詢強調，她在警報解除後才出訪，「過程決策壓力也很大」，但要兼顧防災與外交誠信禮儀，包括僑胞與台中企業都非常開心，且設定的出訪4大任務目標都有達成，在城市外交與關懷僑胞方面都有所進展。民進黨市議員陳俞融、張芬郁、陳雅惠、陳淑華、蕭隆澤、謝家宜聯合質詢時，砲轟盧秀燕2進2出根本是做政治秀！「訪美一定要有我、災後重建卻不必有我」，再次啟程訪美當天。和平區梨山橋斷、停電6天，不難道偏鄉市民不如美國僑胞？林德宇質疑，盧秀燕藉由城市外交拚個人的政治聲量；鄭功進批評藍營忙著護航，把盧講得跟聖母、媽祖婆一樣偉大。國民黨議員劉士州、陳政顯、朱暖英、賴義鍠、林霈涵、黃馨慧等人肯定盧秀燕外交、救災兩周全，前市長林佳龍任內出訪過12次，盧秀燕直到第2任期才開始陸續安排出訪事宜，綠營不該雙標。黃佳恬則指民進黨認定盧秀燕是最可怕的敵人，「天天罵、不出去也會罵」。