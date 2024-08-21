國內碳交易要課稅！財政部：需依法開立統一開發票、課徵營業稅

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財政部表示，事業取得國內溫室氣體減量額度可依氣候變遷因應法第25條及第26條規定，用以溫室氣體增量抵換、自溫室氣體排放量中扣除或用於抵銷溫室氣體超額量等用途，為稅法所稱具有財產價值之「權利」，爰營業人移轉減量額度，應依法課徵營業稅。財政部說明，環境部委託臺灣碳權交易所股份有限公司設置交易平台，供事業進行減量額度之交易或拍賣，並由碳交所代環境部向減量額度買方事業收取手續費後，撥入該部設置之溫室氣體管理基金。基於減量額度具權利性質，爰賣方事業（即供給減量額度之事業）依溫室氣體減量額度交易拍賣及移轉管理辦法規定，有償或無償移轉減量額度，依加值型及非加值型營業稅法第1條、第3條第2項及第4項規定，屬在我國境內銷售勞務，應依法開立統一發票報繳營業稅。財政部進一步表示，有關環境部提供交易平台供買方事業及賣方事業交易減量額度，依溫管辦法第11條規定向買方事業收取之手續費，經環境部認屬特別公課，爰非屬營業稅課稅範圍。