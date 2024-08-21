日本小鸚鵡「逃票搭新幹線」！驚動全車影片瘋傳　結局奇蹟出現了

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▲小鸚鵡完全不怕人，一度在車廂內飛來飛去探險。（圖／X@ultimatecarrrs）

小鸚鵡自己跑到警察肩膀上，隨後被帶走保護。（圖／X@ultimatecarrrs）

日本新幹線驚現「逃票」小可愛！日前有乘客搭乘東海道新幹線，從京都前往東京時，車廂內突然一陣騷動，原來是一隻無主的小鸚鵡偷偷混入車廂，影片在網路上瘋傳，最終還迎來了一個奇蹟般的結局。8月8日那天，一輛從京都駛往東京的新幹線列車，出現了特殊事件，當天乘客有目擊者發現，有一隻綠色的長尾小鸚鵡，在月台上跳上了一位在等車的遊客肩膀上，許多人本以為這隻鸚鵡應該是有人飼養的，列車停靠之時，牠竟然也跟著進入車廂內。由於日本新幹線雖然可以讓貓、狗等動物乘坐，但需要將牠們安置在三邊總和120公分大小且不超過10公斤的箱子內，鳥類也是同樣待遇，因此小鸚鵡能在車廂內自由飛翔移動的行為也讓所有乘客開始察覺異樣，開始互相詢問誰是主人。更離奇的是，車廂裡竟然沒有一個人是這隻鸚鵡的主人，便有熱心乘客通報了列車長與鐵道警察。隨後警員抵達現場，並小心翼翼地捧起了小鸚鵡，而牠也毫不畏懼，主動跳上警員的肩膀，就被帶離車廂進行保護。這隻「逃票」的小鸚鵡隨著列車一路從京都來到東京，完成了一趟長達500公里的冒險旅程。在東京，牠被暫時安置在當地警察署，而乘客們也將拍攝的影片上傳至網路，迅速引發瘋傳。這些畫面也被小鸚鵡住在京都的女主人看到了，並透露牠是在前幾天不小心飛出家門，最後也聯繫JR東日本公司，並在第二天搭車前往東京的警察局，找回心愛的寵物，用超完美結局為小鸚鵡的冒險之旅畫上句點。