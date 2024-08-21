巴勒斯坦派系法塔組織遇襲　控以色列欲引爆區域戰爭

我是廣告 請繼續往下閱讀

（中央社黎巴嫩錫登／雷馬拉21日綜合外電報導）巴勒斯坦運動主要派系法塔組織高層及安全消息人士指出，以色列今天空襲黎巴嫩南部錫登巿，造成法塔一名幹部喪命。法塔高層表示，以色列此舉意在引爆區域戰爭。法新社報導，這是自從以色列和黎巴嫩什葉派基本教義民兵組織真主黨（Hezbollah）過去10個多月的跨境衝突爆發以來，以方針對巴勒斯坦自治政府（Palestinian Authority）主席阿巴斯（Mahmoud Abbas）領導的法塔組織（Fatah）已知的首宗攻擊。法塔組織高階成員阿拉達（Fathi Abu al-Aradat）表示：「以色列襲擊錫登（Sidon），（法塔）幹部馬克達（Khalil Makdah）遇害。」法塔組織中央委員會委員提拉維（Tawfiq Tirawy）告訴法新社，對法塔幹部的這場「暗殺」進一步證明以色列「想要引爆全面性區域戰爭」。以色列軍方沒有立即針對這起攻擊作出評論。一名黎巴嫩安全官員向法新社證實這起攻擊，表示馬克達座車遇襲。據攻擊現場的法新社記者指出，兩座巴勒斯坦難民營安希維（Ain al-Helweh）和米耶米耶（Mieh Mieh）附近一部汽車遭到攻擊，搜救人員已從焦黑車體中拉出一具遺體。黎巴嫩的國家通訊社（National News Agency）報導，馬克達命喪「無人機對他汽車的襲擊」。法塔組織武裝支派艾格撒敢死隊（Al-Aqsa Martyrs' Brigades）在黎巴嫩的指揮官莫尼爾（Mounir Makdah）告訴馬雅丁電視台（Al-Mayadeen），他的兄弟馬克達已經遇害，並說馬克達也是艾格撒敢死隊的指揮官。自從巴勒斯坦伊斯蘭主義運動組織哈瑪斯（Hamas）去年10月7日跨境突襲以色列而引爆加薩（Gaza）戰爭以來，真主黨及其盟友就經常與以色列交火，藉以支持哈瑪斯。但是自從衝突爆發以來，法塔組織既沒有宣布從黎巴嫩攻擊以色列，也不曾就其成員命喪以軍對黎巴嫩攻擊表示哀悼。哈瑪斯在2006年巴勒斯坦選舉中大勝，後與法塔組織爆發衝突、將其逐出加薩，自此控制加薩走廊。法塔組織則退居並治理約旦河西岸（West Bank）部分地區。雙方自此對立，政治分歧長期未獲解決。（譯者：何宏儒/核稿：楊昭彥）1130821