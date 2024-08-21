2026年世界棒球經典賽分組出爐！中華隊要先從資格賽開始打起

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2026年世界棒球經典賽，中華隊要先打資格賽。（圖／NOWnews資料照）

美國職棒大聯盟（MLB)官網今（21）日宣布2026年世界棒球經典賽(WBC）分組，一共分為4組，不過2026年經典賽，A組比賽將於3月6日至11日在波多黎各聖胡安舉行，主辦國波多黎各將與實力強勁的古巴、加拿大、巴拿馬以及一支待定的資格賽晉級隊伍同組競技。古巴在上屆賽事中闖入四強，實力不容小覷。B組賽事同樣安排在3月6日至11日，地點位於美國休士頓，上屆亞軍美國隊將在主場迎戰強敵墨西哥，以及義大利、英國和一支資格賽待晉級隊伍，美、墨兩強同組，中華隊是否也會在同組，令人期待。此外，C組比賽將於3月5日在日本東京開打，一直持續至10日。去年冠軍日本隊將與韓國，以及澳洲、捷克，還有一支資格賽晉級隊伍同場較勁。日、韓交手，民族對決一向是國際賽事焦點，值得關注。D組比賽安排在3月6日至11日，地點則在美國邁阿密，委內瑞拉、多明尼加、荷蘭、以色列和一支資格賽晉級隊伍同組。一般來說，中華隊在D組或是A組機會最大，而B、C兩組則是相當難打。