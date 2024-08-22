中華隊3:1擊敗日本！威廉波特少棒4連勝　再贏一場就可進入冠軍賽

由世界少棒聯盟（LLB）所主辦的2024威廉波特（Williamsport）世界少棒錦標賽今（22）日由中華隊出戰日本，代表亞太區出戰的台灣冠軍桃園市龜山國小少棒隊靠著投打發威，最終以3:1贏球，拿下4連勝，持續為國際組冠軍邁進，中華隊目前為勝部第一，25日預計將跟敗部第一爭取世界大賽冠軍賽資格。中華隊此役投手群發威，先發投手賴承希2.1局狂飆5次三振，第二任投手邱治愷也投出3局無失分狂飆5次三振好成績，林聖凱關門成功，中華隊下戰對手可能為日本、委內瑞拉的勝隊。
龜山國小好棒 場場封鎖對手
自2003年台灣重返威廉波特後，龜山國小已經是第四度參賽，最好成績就是亞軍，本次龜山將目標挑戰冠軍希望能創下隊史參賽最佳成績。
此役中華隊首局就有攻勢，邱唯喆敲出二壘安打上壘後，邱治愷內野安打上1壘，余家睿敲出右外野2分打點的二壘安打，幫助中華隊打下2分。
中華隊由王牌賴承希先發，他順利壓制日本打者，主投2.1局無失分，被敲1安還有5次三振，2次保送，3局下遇到危機，邱治愷保送日本打者，但他矮善控球，再度用三振化解，總計他中繼3狂飆5次三振，表現優異。
中華隊在4局上由胡諺鈞揮出三壘方向「車布邊」的強勁安打，一口氣再度送回廖宣澔，中華隊一度以3:0領先。
日本隊6局下面對中華隊林聖凱，伊藤剛敲出適時安打，幫助日本隊破蛋，但林聖凱守住後續，不讓日本再度取分，拿下重要的勝利。
中華隊終場以3:1擊敗日本隊，將在台北時間25日凌晨0時30分，以4連勝優勢爭取國際組冠軍，可能對委內瑞拉隊或再度與日本隊對陣。
本屆龜山國小名單：
賴承希、邱治愷、陳泊瑋、彭乙晏、邱唯喆、游騰皓、林淳儀、余家睿、廖宣澔、林聖凱、胡諺鈞與莊傑恩等12位球員參賽。
賽事轉播連結：
網路直播 Twitch (免費) https://twitch.tv/getwin_sport
公視+ (免費) https://ptsplus.tv/zh/streaming
Hami Video (付費)
ELTA.tv (付費)
我是廣告 請繼續往下閱讀
自2003年台灣重返威廉波特後，龜山國小已經是第四度參賽，最好成績就是亞軍，本次龜山將目標挑戰冠軍希望能創下隊史參賽最佳成績。
此役中華隊首局就有攻勢，邱唯喆敲出二壘安打上壘後，邱治愷內野安打上1壘，余家睿敲出右外野2分打點的二壘安打，幫助中華隊打下2分。
中華隊由王牌賴承希先發，他順利壓制日本打者，主投2.1局無失分，被敲1安還有5次三振，2次保送，3局下遇到危機，邱治愷保送日本打者，但他矮善控球，再度用三振化解，總計他中繼3狂飆5次三振，表現優異。
中華隊在4局上由胡諺鈞揮出三壘方向「車布邊」的強勁安打，一口氣再度送回廖宣澔，中華隊一度以3:0領先。
日本隊6局下面對中華隊林聖凱，伊藤剛敲出適時安打，幫助日本隊破蛋，但林聖凱守住後續，不讓日本再度取分，拿下重要的勝利。
中華隊終場以3:1擊敗日本隊，將在台北時間25日凌晨0時30分，以4連勝優勢爭取國際組冠軍，可能對委內瑞拉隊或再度與日本隊對陣。
本屆龜山國小名單：
賴承希、邱治愷、陳泊瑋、彭乙晏、邱唯喆、游騰皓、林淳儀、余家睿、廖宣澔、林聖凱、胡諺鈞與莊傑恩等12位球員參賽。
賽事轉播連結：
網路直播 Twitch (免費) https://twitch.tv/getwin_sport
公視+ (免費) https://ptsplus.tv/zh/streaming
Hami Video (付費)
ELTA.tv (付費)