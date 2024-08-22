NBA／勇士傳奇Attles過世享年87歲　Curry和Kerr哀悼「勇士先生」

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今（21）早金州勇士官方發布消息，球隊傳奇人物、名人堂成員Alvin Attles逝世，享年87歲。他生涯為勇士效力11季，場均可拿到8.9分3.5籃板3.5助攻。在得知他過世的消息後，Stephen Curry和Steve Kerr都發文悼念，還直言他是：「初代勇士，勇士先生（Mr. Warrior）」，為這支球隊的代表性人物之一。Attles1960年選秀大會上以第39順位被勇士選中，在此效力了11個賽季，1971年退休之後他開始擔任球隊總教練，並在1975年率隊奪冠，1983年又轉任總經理，在勇士經歷過球員、教練、總管3種身分，他為勇士工作了60年，為NBA史上為單一球隊效力時間最長的員工。根據報導，Attles在當地時間周二過世，此前他的16號球衣已被球隊退役， 並在2019年入選奈史密斯名人堂。勇士隊今天悼念這位傳奇人物：「Alvin 在籃球比賽和灣區中留下了深遠的遺產，我們與他的妻子、兒子以及所有認識和愛他的人一起哀悼他的去世。」NBA則對此寫道： 「NBA大家庭對金州勇士隊傳奇人物、籃球名人堂成員Attles的逝世表示哀悼。作為一名球員、教練、高管和球隊大使，Alvin在其60 多年的職業生涯中對勇士隊和聯盟產生了深遠的影響。」Curry則稱這對整個灣區和所有勇士球迷來說，這是非常悲傷的一天，「Attles是展現職業、勇氣和競爭力的先驅，每一步都開闢了自己的道路。他將永遠活在我們的心中。」Kerr則讚美Attles是勇士這支歷史悠久球隊的代言人，可以稱做是「勇士先生」。