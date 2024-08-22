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Fed會議紀要放「鴿」！美元指數一度失守101　新台幣早盤先升後貶

記者顏真真／台北報導

▲新台幣兌美元今（22）日早盤先升後貶。（圖／記者顏真真攝）
▲新台幣兌美元今（22）日早盤先升後貶。（圖／記者顏真真攝）
美國聯準會（Fed）公布上次會議紀要，多數官員認為9月降息是合適的，加上美國公布非農就業人數創15年來最大規模修正，美元指數一度失守101，新台幣兌美元今（22）日早盤開升後回貶，下探31.96元，貶值2.2分，目前在31.949元盤整。

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根據聯準會所公布的會議紀要顯示，「絕大多數」官員表示他們希望在9月的會議降息，有些官員甚至建議7月的會議就要降息，主要基於經濟數據已顯示出的通膨率下滑與失業率上升。在9月降息預期增強之下，美元指數一度失守101，下探100.93，目前又回升至101之上，接下來等待聯準會主席鮑爾在全球央行年會的演說。

至於亞洲主要貨幣日圓兌美元一度回升至144.455，目前也拉回到145.42附近，韓元也從1330.52回到1335.51兌1美元，離岸人民幣兌美元則在7.125至7.131盤整。

新台幣兌美元今日早盤以31.91元、升值2.8分開出後，進一步觸31.895元，升值4.3分，但在美元止跌反彈及台股上攻無力之下，加上市場觀望接下來的美國聯準會主席鮑爾演說，新台幣止升回貶，並下探31.96元，貶值2.2分，目前在31.949元震盪整理。

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