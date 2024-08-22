謝榮豪為何被叫上場「代打」？中信兄弟總教練平野惠一有話要說

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▲統一獅昨（21）日以4：11輸給中信兄弟苦吞6連敗，9局上索性取消指定打擊，讓中外野手林佳緯擔任投手，兄弟派「投手」謝榮豪上場代打，連看4球沒揮棒被三振。（圖／兄弟提供）

中信兄弟昨（21）日出戰統一獅隊，9局上兄弟總教練平野惠一推出謝榮豪代打，統一獅昨（21）日以4：11輸給中信兄弟苦吞6連敗，9局上索性取消指定打擊，讓中外野手林佳緯擔任投手，兄弟派「投手」謝榮豪上場代打，連看4球沒揮棒被三振。謝榮豪上一次打擊要追溯到高中時期，相隔十幾年站上打擊區，隊友也大喊「揮一個」鬧他，但謝榮豪也順利完成任務。根據《自由時報》報導，平野賽後說，當時比賽進入尾聲，場上勝負已經很明顯，既然對方換野手上來投，他也不想讓野手上去打，避免野手被觸身球打到受傷，或是打擊感覺因此亂掉，並非陳俊秀的身體有狀況。平野表示，因為最怕被觸身球打到，在謝榮豪上去前有特別交代，站在打擊區最後面的角落就好，而且完全不用揮棒，在日職的比賽也會有這樣的調度。