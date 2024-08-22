謝榮豪為何被叫上場「代打」？中信兄弟總教練平野惠一有話要說

中信兄弟昨（21）日出戰統一獅隊，9局上兄弟總教練平野惠一推出謝榮豪代打，兄弟在大比分狀況下換下陳俊秀休息，改推「投手」代打引發球迷好奇，而當下中信兄弟總教練平野惠一解釋，「當時對方換野手上來投球，因為比賽也到後段了，我不想要讓主力打者去對決野手，畢竟每個打席對他們的成績都很重要。我也有跟榮豪說，最怕觸身球，所以請他站在打擊區最後方，不要揮棒避免受傷。」
謝榮豪高中就出名 原有機會旅外
統一獅昨（21）日以4：11輸給中信兄弟苦吞6連敗，9局上索性取消指定打擊，讓中外野手林佳緯擔任投手，兄弟派「投手」謝榮豪上場代打，連看4球沒揮棒被三振。賽後謝榮豪表示：「沒有啦，（平野）有交代不要受傷。我上去的時候，隊友的歡呼聲比我投球時還大聲，感覺球速蠻快的，但他應該也只是丟直球，我只是準備好要閃而已。」
謝榮豪上一次打擊要追溯到高中時期，相隔十幾年站上打擊區，隊友也大喊「揮一個」鬧他，但謝榮豪也順利完成任務。
根據《自由時報》報導，平野賽後說，當時比賽進入尾聲，場上勝負已經很明顯，既然對方換野手上來投，他也不想讓野手上去打，避免野手被觸身球打到受傷，或是打擊感覺因此亂掉，並非陳俊秀的身體有狀況。
平野表示，因為最怕被觸身球打到，在謝榮豪上去前有特別交代，站在打擊區最後面的角落就好，而且完全不用揮棒，在日職的比賽也會有這樣的調度。
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統一獅昨（21）日以4：11輸給中信兄弟苦吞6連敗，9局上索性取消指定打擊，讓中外野手林佳緯擔任投手，兄弟派「投手」謝榮豪上場代打，連看4球沒揮棒被三振。賽後謝榮豪表示：「沒有啦，（平野）有交代不要受傷。我上去的時候，隊友的歡呼聲比我投球時還大聲，感覺球速蠻快的，但他應該也只是丟直球，我只是準備好要閃而已。」
謝榮豪上一次打擊要追溯到高中時期，相隔十幾年站上打擊區，隊友也大喊「揮一個」鬧他，但謝榮豪也順利完成任務。
根據《自由時報》報導，平野賽後說，當時比賽進入尾聲，場上勝負已經很明顯，既然對方換野手上來投，他也不想讓野手上去打，避免野手被觸身球打到受傷，或是打擊感覺因此亂掉，並非陳俊秀的身體有狀況。
平野表示，因為最怕被觸身球打到，在謝榮豪上去前有特別交代，站在打擊區最後面的角落就好，而且完全不用揮棒，在日職的比賽也會有這樣的調度。