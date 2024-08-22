新光金、 台新金今停牌！中信金早盤爆量開高後　不敵賣壓又回跌

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國內「金金併」又燒起來，中信金控宣告將公開收購新光金控，新光金及台新金今（22）日也都停止交易，下午將召開董事會，傳據傳可能討論2家金控換股比率。不過，在宣布要搶親後，中信金股價昨日重挫逾3%，今日早盤爆量開高後，還是不敵賣壓又回跌，並下探33.45元，跌0.74%。中信金20日宣布將公開收購新光金股票，也讓台新金併新光金的「新新併」出現變數，3家金控股價也出現變化，新光金股價飆漲，中信金一度重挫逾4%，台新金則小跌。今日因台新金與新光金下午都將召開董事會，可能討論合併換股議題，證交所昨日已公告，台新金與新光金上市普通股及以其為標的的認購（售）權證暨特別股，今日起暫停交易，等重大訊息公布後，再申請恢復交易。雖然新光金併購案形成雙龍搶珠局面，但中信金要等金管會同意後才會公告收購價格，而台新金與新光金換股比率也還沒公布，投資人也在觀望。金管會也表示，等到正式收到金融機構合併案申請書，將根據「金融機構合併法」等相關法令，依法進行審查；過程中，也要洽保險局等單位對合併案的意見及看法。陷入三角戀的3家金控股價也呈現兩樣情，對新光金來說有人搶親，身價水漲船高，昨日股價飆漲5.51%收12.45元，中信金盤中一度重跌逾4%，更遭外資砍殺11.56萬張，股價大跌3.71%，收33.7元。面對今日台新金、新光金將發布重大訊息，中信金今日早盤開高，以33.95元開出，一度攻上34.2元，漲逾1%，但仍不敵賣壓，盤中由紅翻黑，一度下探33.45元，跌0.74%，目前在33.55元盤整，仍跌0.45%左右。