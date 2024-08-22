臺灣豫劇團秋季公演「唱秋」9月三齣好戲登場

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國立傳統藝術中心臺灣豫劇團於秋分時節推出王海玲經典傳承計畫「唱秋～豫見青主角」公演，將於9月推出三齣經典劇目，包括《宇宙鋒》、《金錢豹》和《天門陣》，由豫劇青年演員挑下大樑、重塑經典戲曲角色，透過經典劇目的再創演繹，讓中青代演員在舞臺實踐中提升演技，帶來嶄新的觀戲體驗。此次公演的亮點之一，是在經典的戲曲劇本中，提煉出現代意識，及賦予女性角色更多的智慧與勇氣。《宇宙鋒》中的趙豔容為從政治聯姻中脫身，原本絕望到底至決定裝瘋反抗，不惜將面容抓花，這樣的心理轉折可說是女性意識的覺醒。《金錢豹》是一齣絕無冷場的戲，劇情取自《西遊記》裡的一折，山妖金錢豹（吳紹騰飾演）意圖強娶民女，路過的孫悟空（李安傑飾演）一行人拔刀相助，激烈爆棚的打鬥場面，演員使出渾身解數，展現戲曲的翻打撲跌等硬功夫及高難度的耍叉技巧；劇中民女一角反映女性受制於命運的無奈，而豬八戒變身的民女則暗喻女性渴望改變、獲得自由的心聲。《天門陣》取材自楊家將故事，穆桂英雖身處封建父權的保守環境，卻敢愛敢恨、不讓鬚眉，主動示好心儀的男子，更為了救夫君而衝進沙場力戰群雄，體現了女性的勇敢堅毅。臺灣豫劇團2024年秋季公演9月21日《宇宙鋒》、《金錢豹》，9月22日《天門陣》，演出地點為高雄中山堂劇場，可使用成年禮金「文化幣」優惠。