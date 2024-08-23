好市多新品又爆紅！這款「五木牛肉麵」搶翻　神還原現煮口感

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▲五木「川味紅燒牛肉麵」，掌握黃金三角「牛肉、酸菜、麵條」都面面俱到。（圖／NOWnews攝）

▲五木的全新產品「川味紅燒牛肉麵」，八月正式在好市多獨家上市。（圖／NOWnews攝）

好市多爆紅美食又來了！隨著宅經濟發威，即時麵市場不斷擴大，最近網路上又掀起一股搶購熱潮，五木的「川味紅燒牛肉麵」，因為「重量級」的牛腱肉塊，加上地道又濃郁的紅燒湯底，網羅大票饕客的胃，短時間內就成了好市多的爆紅新品，在網上引發熱烈討論！饕客們都知道，好吃的牛肉麵，必須掌握黃金三角「牛肉、酸菜、麵條」都得面面俱到，五木「川味紅燒牛肉麵」，最夯的部分，就是牛肉居然是重量級「牛腱肉塊」，吃起來軟嫩Q彈，又富含肉汁，因為採用了經常運動到的牛腱肉，經過高溫高壓燉煨，鎖住肉汁並讓醬汁及肉塊交融！再配上全國首創酸菜調理包，透過熱穿透技術保留原汁原味，透過湯頭層次加成，每口都能吃到令人難以忘懷的酸菜。有了好吃的牛肉與酸菜還不夠，麵條更是整個味道的靈魂，五木使用非油炸家常麵，全新寬麵，具備生麵般彈牙、香、嚼勁足，波浪造型更能讓湯汁承載在弧度中，而且整個麵條吸附精燉的川香湯頭，是由大紅袍花椒、豆蔻、八角、小茴香、等多種材料熬煉而成，搭配直火爆炒牛油，讓牛脂香氣狂奔，黃金三角全部到位，實在讓人難以停下筷子！五木的全新產品：「川味紅燒牛肉麵」，八月正式席捲好市多，獨家上市，這次重磅推出的有肉版本，以及寬版麵體Q彈帶勁，想要一品還原現煮的美味，千萬要記得手刀搶購。