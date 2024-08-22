內幕／高虹安遭逼宮請辭　地方提2理由反對：補選加速綠班師回朝

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新竹市長高虹安因涉嫌國會助理費案，一審判決有罪遭到停職，雖然尚未定讞，但藍綠白已針對新竹市長選舉積極佈局。據了解，國民黨新竹市黨部高層頻頻私下放消息，施壓高虹安主動請辭，才能藉由補選延續藍白在新竹市的執政；但藍白地方人士卻不認同，主要是目前可能參與補選的人選都不是綠營對手，若強逼高虹安請辭，民進黨也一樣會傾全黨之力奪回政權，屆時不但高虹安所規畫推動的市政建設無法延續，執政權還白白落入民進黨手中，恐賠了夫人又折兵。高虹安助理費案牽動藍綠白新竹市長選戰佈局，目前高虹安一審判決有罪遭到停職，由副市長邱臣遠代理，有部分藍營人士擔憂，若三審定讞高虹安遭到解職，所剩任期不足一半，中央將派人選代理新竹市長，對藍白不利，因此頻頻私下放消息、測風向，「施壓」高虹安在12月25日、任期過半前自行請辭，希望透過補選保住藍白在新竹的政權。不過，新竹藍白地方基層的看法卻不同，新竹地方人士分析，綜觀目前檯面上藍營可能投入補選的人選，都各有各的問題，國民黨立委鄭正鈐面對罷免威脅已疲於奔命，投入補選更將面臨「落跑」標籤，而市黨部主委李縉穎雖動作頻頻，但缺乏基層實力，過去也無心經營地方，暫時都非綠營對手，若是補選，新竹恐怕是綠營囊中物，將面臨綠營勢力全面「班師回朝」，成為基層最害怕的惡夢。地方人士提醒，綠營對高虹安的政治司法追殺已經引起民怨，民眾也明白綠營背後的政治動機，就是要奪回新竹政權，就算高虹安提前請辭，得以舉辦補選，綠營也一定全力動員所有資源、鋪天蓋地的打擊異己，過去2022年顏寬恆在立委中二選區的補選，以及2023年南投縣許淑華當選縣長後立委缺額補選，都是血淋淋的例子。另名地方人士也提到，藍營基層其實絕大多數都認為高虹安不該提前請辭，還有許多議員、里長不斷拜託高虹安不能請辭，高虹安從立委到市長任內對地方基層耕耘頗深，市長任內施政表現更是有目共睹，民心仍在，短期內很難找到可以接棒的政治明星，且副市長邱臣遠接棒代理市長後表現中規中矩，也開始勤跑地方，因此基層期盼維持現狀由副市長代理，並支持高虹安力拼二審無罪重返市政，避免綠營再度重掌新竹市。