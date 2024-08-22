楊祐寧霸氣露結實大胸肌！服務Ella陳嘉樺上菜問「滿意嗎」

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▲楊祐寧（右）在《今夜一起為愛鼓掌》與Ella陳嘉樺（左）日常互動好氣又好笑。（圖／壹壹影業提供）

今夏最「HOT」亞洲首部性治療影集《今夜一起為愛鼓掌》話題大膽，楊祐寧篇角色影音「這種老公你要嗎？」今（22）日正式曝光，展現楊祐寧可鹽可甜的一面。他飾演Ella陳嘉樺的建築師老公，有超過5個壞習慣，讓有潔癖的老婆氣得快發飆，但下一秒他半裸秀大肌肉，霸氣為老婆「上菜」又超帥氣。Ella陳嘉樺在劇中飾演敏感恬靜的圖書館員青語，與建築師老公阿哲（楊祐寧 飾）新婚不久，擁有外人羨慕的理想家庭和工作，撇除性事失常不談，小夫妻的甜蜜互動令人冒出許多粉紅色泡泡。楊祐寧角色有時很可靠，有時卻又很中二，他與Ella陳嘉樺日常互動好氣又好笑，愛妻暖男楊祐寧講笑話逗老婆開心，提問：「水餃是公的還母的？公的，因為它有包皮。」帶入本人的幽默風趣。但沒想到隨著笑話一起來的，是他的無數壞習慣，回家一進門鞋子隨便脫還亂甩、包包隨意丟地板、衣服脫下就亂放，洗完手後亂甩水甚至將水直接擦在沙發上，超過5個壞習慣，讓潔癖老婆Ella陳嘉樺氣得快發飆，沒想到在Ella陳嘉樺準備暴怒罵人時，楊祐寧畫風一轉，帥氣裸上身秀6塊大肌肌。Ella陳嘉樺首度與楊祐寧合作，透露其實2人有過往淵源：「在合作《今夜一起為愛鼓掌》之前，我們唯一的接觸是在20年前，他曾拍過S.H.E歌曲《Too Much》的MV，他跟Selina是男女主角，當時我跟他沒有對手戲。」沒想到這次有機會合演夫妻，很奇妙的緣分。楊祐寧也大讚：「跟Ella雖是第一次合作，可是我們很有默契，很知道彼此想要傳達的訊息是什麼，也會幫助彼此進入到角色的狀態。」