柯文哲陷政治獻金疑雲　王世堅揭關鍵：等於判了他政治死刑

民眾黨主席柯文哲近日身陷政治獻金疑雲，其妻子陳佩琪不僅自爆開人頭公司，又被爆出7月有金主陪看1.2億豪宅，還看了不只一戶，引發社會熱議。民進黨立委王世堅指出，政治獻金出了差錯，從法律上來看是輕罪，但對柯文哲卻是最重罪，因為這等於判決柯文哲政治死刑。
王世堅今（22）日在《NOWnews今日新聞》自製的網路節目《鄉民大學問》表示，政治獻金出了差錯，最嚴重也不過是《政治獻金法》第30條，罰120萬，一班偽造文書初犯，大概也就是判易科罰金，法律上是輕罪；但對柯文哲而言，這是最重罪了，因為這已經宣告他社會性死亡，等於判決柯文哲政治死刑。
王世堅說，因為當初柯文哲起家是白色力量，自我標榜清廉、誠實、公開、透明，結果現在被發現帳目惡搞一通，把這麼多年輕人對他的寄望、小草們捐的錢，都視為己有，胡亂花用，甚至不當一回事，這幾天更慘，傳出陳佩琪在相當有財勢背景的人帶領下看1.2億的豪宅，「10年前柯文哲跟連勝文對選市長時，當時連勝文就是住在帝寶，當時就有很多無殼青年去包圍帝寶，柯文哲也去了，柯文哲當初還告訴在場無殼蝸牛們，自己當上市長一定認真幫青年朋友找房子。」
王世堅痛批，柯文哲幫大家找房子還沒找到，先幫自己兒子找房子，而且是豪宅，「這些錢是大家寄望你柯文哲帶領白色第三力量，來跟藍綠分庭抗禮，結果你的領導力、管理能力完全都沒有也不打緊，原來你有私心，那這還了得！」王世堅說，柯文哲當初也是承諾要政治改革，10年前崛起時，大家也是很誇獎柯，他可以用8字來形容，「恨透帝寶，選給活寶」，如今柯文哲選舉帳目出現這麼大亂子，解釋不清也不打緊，這時候卻哪壺不開提哪壺，去看了豪宅，「這傷透了千千萬萬年輕朋友們的心」。
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王世堅說，因為當初柯文哲起家是白色力量，自我標榜清廉、誠實、公開、透明，結果現在被發現帳目惡搞一通，把這麼多年輕人對他的寄望、小草們捐的錢，都視為己有，胡亂花用，甚至不當一回事，這幾天更慘，傳出陳佩琪在相當有財勢背景的人帶領下看1.2億的豪宅，「10年前柯文哲跟連勝文對選市長時，當時連勝文就是住在帝寶，當時就有很多無殼青年去包圍帝寶，柯文哲也去了，柯文哲當初還告訴在場無殼蝸牛們，自己當上市長一定認真幫青年朋友找房子。」
王世堅痛批，柯文哲幫大家找房子還沒找到，先幫自己兒子找房子，而且是豪宅，「這些錢是大家寄望你柯文哲帶領白色第三力量，來跟藍綠分庭抗禮，結果你的領導力、管理能力完全都沒有也不打緊，原來你有私心，那這還了得！」王世堅說，柯文哲當初也是承諾要政治改革，10年前崛起時，大家也是很誇獎柯，他可以用8字來形容，「恨透帝寶，選給活寶」，如今柯文哲選舉帳目出現這麼大亂子，解釋不清也不打緊，這時候卻哪壺不開提哪壺，去看了豪宅，「這傷透了千千萬萬年輕朋友們的心」。