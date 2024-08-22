日本今再迎一波暴雨全境泛黃　「珊珊」颱風未到先讓民眾感受痛苦

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▲日本氣象廳接連兩天大範圍發布閃電注意報，日本多地今(22)日中午後已開始陸續出現雨勢。（圖／日本氣象廳官網）

日本東京在21日傍晚發生大雷雨，東京港區在晚間1小時內的降雨量甚至突破100毫米，包括車站、住宅區都出現淹水的情形，羽田機場與東海道新幹線一度暫停航班起降與停駛。日本氣象廳今日持續針對日本多數區域發布閃電注意報，並特別針對東京澀谷區域發布紅色警戒的大雨警報，提醒有水災發生可能，而隨著珊珊颱風今日生成，並預計有機會直撲日本，民眾昨日和今日已率先感受到暴雨的威力。日本氣象廳昨日針對九州、四國、關西、關東地區發布閃電注意警戒，提醒將有落雷發生，就在晚間，東京港區在當地時間21日晚上6點至7點，一小時內降下了約100毫米的猛烈暴雨，社群平台X上出現許多地鐵淹水狀況，包括新宿站、國立競技場站、山手線等，紛紛出現站內瀑布、地鐵列車也宛如進入「洗車場」。東京新宿區也在同一時間觀測到94毫米的時雨量，驚人的短時強降雨籠罩東京，造成羽田機場與東海道新幹線一度停擺。由於適逢上下班時間，許多上班族遭遇暴雨，幾乎動彈不得，東京都內交通大亂。值得注意的是，日本氣象廳今日持續針對幾近日本全境發布閃電注意警戒，當中又特別針對東京目黑、新宿、澀谷發布紅色警戒的大雨警報（水災）和洪水注意報。從日本氣象廳公布的雷達回波圖可看到，日本多地在今日下午再度開始出現雨勢。但屋漏偏逢連夜雨，珊珊颱風今早生成，並將朝向日本方向移動，日本氣象廳預測，27日早上9時，預計將可能走到四國南方近海，對日本造成威脅。