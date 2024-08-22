胡智爲變新表情包！投保送「滿臉問號」撞臉金鐘影后　看完回不去

運動場上總有許多突發趣事和聊不完的話題！昨（21）日中華職棒統一獅面對中信兄弟的例行賽中，地主統一除了找來奧運金牌李洋開球，先發投手「大哥」胡智為賽後也成為討論焦點，原因在於首局投球時，胡智為投出一顆相當接近好球帶的球，被主審判定為壞球，想不到轉播鏡頭剛好拍下胡智為「滿臉問號」的慢動作畫面，被球迷發現當下表情和金鐘影后「鍾欣凌」非常相似，瞬間引發討論。
回本場比賽，下半季重返一軍後第三次先發的胡智為在一局上就遇上亂流，先是保送首位打者並製造第一個出局數後，面對第三棒的許基宏，胡智為先是3顆壞球走在前，並在1好3壞時投出142公里的直球，進壘點相當不錯，但主審並不買單，胡智為對這個判決感到有些訝異，當下不自覺露出「滿臉問號」表情，身體還往後仰，隨後只能默默苦笑在面對下一位打者。
轉播畫面曝光後，球迷們就開始在PTT、Threads截圖發文，逗趣的說「我大哥變鍾欣凌了」、「不能說很像，只能說一模一樣」、「再去看鍾欣凌劇照，整個回不去了」、「統一可以找時間邀請鍾欣凌來開球」、「真的太像了，我看到那個表情就覺得很眼熟」。
而胡智為雖然投了2個保送，但首局仍解決後續打者安全下莊，昨晚他投滿5局，被打7支安打、3次三振，共失了4分皆為自責分，不過統一獅牛棚在胡智為下場後狀況連連，終場4比11不敵中信兄弟，胡智為吞下本季第一敗。
胡智為今年2月因骨刺影響造成右手肘發炎，季前選擇動手術，6月底回歸後在二軍表現相當優異，出賽6場防禦率僅0.83，8月重返一軍後，近3場先發都至少投滿5局，昨天頭出最多用球數94球，本季目前累積15.1局、防禦率3.52、每局被上壘率1.30、1勝1敗的數據。
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轉播畫面曝光後，球迷們就開始在PTT、Threads截圖發文，逗趣的說「我大哥變鍾欣凌了」、「不能說很像，只能說一模一樣」、「再去看鍾欣凌劇照，整個回不去了」、「統一可以找時間邀請鍾欣凌來開球」、「真的太像了，我看到那個表情就覺得很眼熟」。
而胡智為雖然投了2個保送，但首局仍解決後續打者安全下莊，昨晚他投滿5局，被打7支安打、3次三振，共失了4分皆為自責分，不過統一獅牛棚在胡智為下場後狀況連連，終場4比11不敵中信兄弟，胡智為吞下本季第一敗。
胡智為今年2月因骨刺影響造成右手肘發炎，季前選擇動手術，6月底回歸後在二軍表現相當優異，出賽6場防禦率僅0.83，8月重返一軍後，近3場先發都至少投滿5局，昨天頭出最多用球數94球，本季目前累積15.1局、防禦率3.52、每局被上壘率1.30、1勝1敗的數據。