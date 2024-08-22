預言柯文哲恐會被收押　王世堅送上最後一個禮物：會帶便當去看他

民眾黨主席柯文哲近日身陷政治獻金疑雲，而柯文哲在台北市長任內三大案之一、京華城容積率案，檢調也正如火如荼調查中。對此，民進黨立委王世堅預言，柯文哲很快會被約談，也可能會被收押，所以他要送柯文哲最後一個禮物，就是要帶一個便當去看守所看柯文哲。
王世堅今（22）日在《NOWnews今日新聞》自製的網路節目《鄉民大學問》表示，他認為柯文哲在最近這段時間，很快就會被檢調約談，且約談之後，很可能就會被收押也說不定。王世堅說，所以他要送柯文哲的最後一個禮物，就是要帶一個便當去看守所看柯文哲。
王世堅說，從議員任內，他跟柯文哲對戰10年當中，只被柯文哲請吃過一次飯，就是柯文哲來擔任市長第一個會期的第一次便當會，「所以我跟他吃過唯一一次飯，就是他請我吃便當，所以我就回送他便當，而且這個便當很可能是在他落難的時候，送他一點點溫暖。」
過去王世堅在台北市議會質詢柯文哲時，都會送上禮物，他也曾在臉書列出過去送禮的六大排行榜，第一名為「巨型木馬」，諷刺沒有國家觀念，第二名為「我就爛」T恤，諷刺擺爛市政，第三名為「龍袍」，諷刺想當皇帝，第四名「魔戒」，批貪婪權力，第五名是「魔鏡」，代表照照自己的靈魂，第六名則是「湯匙畚箕」，批講得很多但做得很少。
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王世堅說，從議員任內，他跟柯文哲對戰10年當中，只被柯文哲請吃過一次飯，就是柯文哲來擔任市長第一個會期的第一次便當會，「所以我跟他吃過唯一一次飯，就是他請我吃便當，所以我就回送他便當，而且這個便當很可能是在他落難的時候，送他一點點溫暖。」
過去王世堅在台北市議會質詢柯文哲時，都會送上禮物，他也曾在臉書列出過去送禮的六大排行榜，第一名為「巨型木馬」，諷刺沒有國家觀念，第二名為「我就爛」T恤，諷刺擺爛市政，第三名為「龍袍」，諷刺想當皇帝，第四名「魔戒」，批貪婪權力，第五名是「魔鏡」，代表照照自己的靈魂，第六名則是「湯匙畚箕」，批講得很多但做得很少。