柯文哲被爆要黃珊珊辭立委　凌濤酸她「珊珊不辭」惹怒小草

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民眾黨主席柯文哲政治獻金爭議持續延燒，民眾黨中評會對時任競選總幹事的黃珊珊做出停權3年處分，但仍然無法平息黨內怒火，媒體報導，柯文哲曾一度私下問黃珊珊怎麼看外界認為要主動辭立委，黃珊珊則反問「我為什麼要辭？」對此，國民黨智庫副執行長凌濤表示，若此事為真，那麼必須給柯文哲肯定，因為面對錯誤是需要勇氣，但黃珊珊有勇氣承擔嗎？聯合報報導，柯文哲曾一度私下問黃珊珊，「外界認為要主動辭立委，你怎麼看？」黃珊珊則反問柯「我為什麼要辭？」柯文哲今早被問及此事，全程不發一語；黃珊珊則駁斥是造謠生事。凌濤說，柯文哲的問句明眼人皆知，是明示、暗示看黃珊珊要不要負責，卻反遭情緒勒索。而柯文哲今日面對媒體時，更一反常態避答，看來報導真的是揭露了柯文哲的真心話。凌濤指出，「珊珊不辭」且「事不過珊」，可能只會激起小草更多的不滿。至少阿北有道德勇氣開口，就看黃珊珊有沒有勇氣承擔。