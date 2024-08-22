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燒杯加熱破裂！文大生遭含酸液體噴濺送醫　校方：現已出院

記者林則澄／台北報導

▲文化大學實驗室驚傳意外，一名化學工程與材料工程學系男大生遭到含酸液體噴濺送醫。（圖／翻攝自中國文化大學臉書）
▲文化大學實驗室驚傳意外，一名化學工程與材料工程學系男大生遭到含酸液體噴濺送醫。（圖／翻攝自中國文化大學臉書）
文化大學實驗室驚傳意外！一名化學工程與材料工程學系男大生今（22）日上午遭到化學溶液噴濺灼傷，所幸救護人員獲報到場，該生意識清楚且能自行走進救護車內。校方回應，此次意外是因燒杯加熱期間破裂，而遭含酸液體噴濺的學生，當下立即透過沖淋設備大量沖水，目前經由醫師處理後已出院，家長了解狀況後也暫不北上。

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據了解，文化大學實驗室今日上午傳出意外，一名學生在實驗期間遭到化學溶液噴濺灼傷，所幸醫護人員到場當下該生意識清楚，尚能走下一樓並且自行進入救護車內送醫。

文化大學回應，一名化材系學生今日上午實驗共乘期間，由於加熱時燒杯破裂，以致其中一名同學遭到燒杯內的含酸液體噴濺，該生立即使用實驗室配有的沖淋設備持續大量沖水，並由其他同學通知學校衛保組護理師前往協助，救護車隨即抵達並將傷患送至醫院。

文化大學表示，教師與一名同學目前陪同該生正在醫院急診室，校方在此期間也已通知家長，但因學生傷勢並不嚴重，經由醫師處理後已出院，家長了解狀況後也決定暫不北上。

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