不重蹈覆轍！賀錦麗若想當「美首位女總統」　記取希拉蕊這1教訓

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▲民主黨全國代表大會於芝加哥舉行。（圖／美聯社／達志影像）

美國民主黨全國代表大會自19日開始於芝加哥舉行，不過正當來自全國各地的數千名民主黨人匯聚一地的時候，美國民主黨總統候選人賀錦麗在第二天的全代會卻沒有出現在會場中，而是前往威斯康辛州進行競選造勢活動。分析指出，由於希拉蕊在2016年競選時，未在威斯康辛州進行造勢，最後以些微差距輸給川普，而賀錦麗則記取教訓，積極鞏固威州藍牆。根據《商業內幕》報導，當民主黨全代會進行到第二天時，賀錦麗和副手華茲卻短暫前往威斯康辛州進行造勢，期間再從密爾瓦基（Milwaukee）的造勢集會上，以遠距方式參加全代會。為什麼賀錦麗會選擇密爾瓦基亮相，而不是僅距離一州之隔、於芝加哥舉行的黨內最大盛會呢？雖然賀錦麗在全代會期間都留在芝加哥，不過她和她的競選搭檔、明尼蘇達州州長華茲正努力爭取在11月的大選中贏下威斯康辛州。報導指出，在民主黨全代會中，這是一個很容易被忽視的戰術行動，反映了民主黨仍被2016年選舉失利所困擾。當時前國務卿希拉蕊作為民主黨總統候選人，卻未在威斯康辛州造勢競選，最終卻以微弱的差距輸給了當時的對手川普。因此這也是賀錦麗在威斯康辛州的集會會如此重要的原因。除非未來出現重大的政治變化，不然賀錦麗很有機會能輕鬆在選舉中贏下伊利諾州。但民主黨的目標是拿下密西根州和威斯康辛州，這兩州仍是民主黨的「藍牆（blue wall）」的根基，而川普在2016年的選舉突破了這道藍牆，最後才能在選舉人團中擊敗希拉蕊。因此賀錦麗競選團隊要透過在這個重要搖擺州舉行造勢集會，來發出明確的訊號。賀錦麗團隊的一個關鍵目標是加強她在威斯康辛州的地位。如果賀錦麗能夠重現歐巴馬的戰略，提高民主黨在密爾瓦基和麥迪遜（Madison）的投票率，同時吸引工會工人、郊區居民和農村搖擺選民，她將很可能贏得威斯康辛州。自賀錦麗7月底展開競選活動以來，她已經訪問威斯康辛州三次，包括最近的一次是出現在密爾瓦基。當川普正式踏入政治舞台時，他的競選活動大多集中在吸引2008年和2012年支持歐巴馬的藍領階級選民。在2016年時，川普成功吸引足夠多的選民，使得希拉蕊無法在密西根州、威斯康辛州和賓夕法尼亞州取得勝利，也切斷了她進入白宮的道路。儘管希拉蕊的競選團隊在八年前以美國首位女性總統的歷史性意義作為號召，但賀錦麗在這方面的功夫下的比較少，而是更專注於當下的政治環境。2016年，希拉蕊在威斯康辛州以0.77%的些微差距輸給了川普，但在四年後，拜登則以0.63%的差距擊敗了川普，考慮到這微小的差距，賀錦麗正在努力爭取威州的每一張選票。