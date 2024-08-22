韓國Blackpink黑粉炸雞變台菜！王品丰禾13道新菜　送300元加菜金

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▲王品集團「丰禾 台味風格料理」從菜色到店面都新潮升級。（圖／記者蕭涵云攝）

▲ 王品「丰禾」突破傳統醬香味，開吃「金讚客家酸湯魚」。（圖／王品集團提供）

▲創新「醬香丰味酥豬腳」香麻滋味。（圖／記者蕭涵云攝）

▲「金包蒼蠅頭」炸過的饅頭像是銀絲卷口感。（圖／記者蕭涵云攝）

▲「台翻沙茶蘿蔔糕」酥脆夠鹹辣。（圖／記者蕭涵云攝）

▲王品集團「丰禾 台味風格料理」店裝也變新潮年輕。（圖／記者蕭涵云攝）

▲小缽筷夏季新菜「酒粕桔醬烤雞」。（圖／小缽筷提供）

▲「夏日午後小食小酒音樂企劃」限定菜色「夏季冷麵」。（圖／小缽筷提供）

王品集團旗下「丰禾 台味風格料理」睽違五年華麗變身，從菜色到店裝全面升級，大推13道新菜把韓國爆紅的Blackpink黑粉炸雞變成「火龍果蒜香豬血糕」，還開吃金讚客家酸湯魚、醬香丰味酥豬腳、金包蒼蠅頭等菜色。歡慶台中公益店開幕，全台放送300元加菜金，現折使用方法一次看。雖然王品丰禾全台店數不多，但收服不少消費者認為口味不錯，屬於可以輕鬆吃台灣味又CP值佳的台菜餐廳。睽違五年從菜色到店裝全面升級，店內以台式經典窗花搭配莫蘭迪綠色調，採大面積撞色設計並點綴金屬配件，營造新潮台味的摩登復古感。一舉大推13道新菜，竟把韓國爆紅的Blackpink黑粉炸雞變成「火龍果蒜香豬血糕」，蒜酥撒上豬血糕後再淋入特調天然火龍果醬，讓人眼睛為之一亮！還以「金讚客家酸湯魚」呼應夯爆的酸菜魚熱潮，以大骨高湯、嚴選客家酸菜熬煮出濃郁卻順口的酸香湯底，將沁爽風味燉進魚片好開胃。有別傳統的「醬香丰味酥豬腳」則先將豬腳高溫酥炸出酥脆感，起鍋後再淋上以十三香為基底的特調醬汁，又香又麻，越吃越上癮；下飯的還有「台翻沙茶蘿蔔糕」，香煎出蘿蔔糕的酥脆，再加入辣椒、蔥段爆香並與沙茶醬一同翻炒，鹹香誘人；特別的「金包蒼蠅頭」把蒼蠅頭放在炸得金黃的饅頭上，吃法趣味。甜點當然要來個「麻油蜜糖地瓜條」，嚴選綿密鬆軟的台灣本產地瓜，起鍋拌炒黑麻油薑片，鹹甜滋味劃下句點。歡慶台中公益店開幕，即日起至8月30日，平日到店享用套餐直接折扣300元，點兩人套餐等於現打77折優惠。全台門店一起應援，即日起到10月31日，到各門店內用套餐，出示FB/IG指定貼文，現領300元加菜金現折使用（優惠恕不併用）。另外，今年2月才開幕的日洋小料理「小缽筷」，則引進日本小酒吧文化創造全新日洋融合風格小料理，8月24日起每週六下午2點到5點，特別邀請「感傷唱片行」的DJ，現場以黑膠唱片播放日本和華語CITY POP音樂佐以餐酒、小料理。推薦紫蘇酸梅奶油、腐乳起司搭配安藝虎 純米吟釀 素，水球炸雞、咖哩麵包搭配彩來 特別純米 無濾過生原酒，芭樂鴨賞沙拉、鰻魚春捲搭配光榮菊黃昏 Orange 無濾過生原酒還有酸甜辣開胃的夏季冷麵。現場只需要低消一杯酒款即可入場，享受愜意舒適又沒有負擔的「夏日午後小食小酒音樂企劃」。