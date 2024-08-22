許光漢入伍前「最後放風地點」去這！粉絲偶遇超激動　網：好羨慕

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▲本月7日就有粉絲在Threads上發文，表示自己似乎在台南巧遇許光漢（右圖左1）與他的圈內好友章廣辰（右圖右1）。（圖／Threads）

▲許光漢憑戲劇《想見你》爆紅，顏值與實力迷倒一票粉絲。（圖／想見你臉書）

▲許光漢成功進軍韓國，在電影《無路可逃：輪盤賭》飾演反派殺手「Mr. Smile」，一路追著劉宰明跑。（圖／Disney+）

▲許光漢低調入伍，經紀公司透露最快也要明年8月底才會回歸演藝圈。（圖／許光漢IG）

33歲「國民老公」許光漢21日被爆出已經低調入伍，隨後經紀公司也證實「目前正入伍服役中，懇請給予空間」，並透露許光漢預計在明年回歸，令不少「許太太」崩潰。而近期有粉絲在社群平台上曬出自己前陣子在台南酒吧偶遇許光漢的照片，令不少粉絲看了直呼好羨慕，而這也讓外界猜測這可能是許光漢入伍前最後一次的放風時刻。有粉絲在小紅書曬出在台南酒吧巧遇許光漢的照片，她興奮寫下：「愛喝酒的好處就是可以巧遇許光漢。」許光漢則身穿寬鬆白色T-shirt，頭戴黑色鴨舌帽，露出招牌帥氣笑容，親民地與粉絲合照。一系列照片曝光後，馬上吸引眾多粉絲前來朝聖，大家紛紛在留言區直呼：「好羨慕」、「好強的男友感」、「太幸運了！我也想巧遇」。雖然該名粉絲文中並未提到巧遇許光漢的確切時間，但其實早在本月初，就有人在Threads上分享自己疑似在台南偶遇許光漢與他的圈內好友章廣辰，加上該名女粉絲PO出的合照，可以證明許光漢在入伍前去了一趟台南，而粉絲也推測這是他進入伍前最後的放風時刻。33歲男神許光漢憑藉《想見你》等作品圈粉無數粉絲，近期還成功進軍韓國演出影集《無路可走：輪盤賭》，人氣當紅的他卻在近日傳出入伍消息，令不少韓國粉絲崩潰大喊：「怎麼完全一聲不響就入伍了」、「太突然了！」、「安堆！」韓網上掀起一片熱議。