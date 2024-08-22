威廉波特少棒賽！龜山國小代表中華台北還是台灣？美國主播給答案

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由世界少棒聯盟(LLB)主辦的2024世界少棒錦標賽在美國賓州威廉波特盛大舉行，有趣的是，威廉波特少棒錦標賽在ESPN電視轉播的時候，出現一種矛盾的現象，這樣的播報現象立刻引起社群平台X中美國網友的討論，絕大部分人都給予正面支持的態度，龜山少棒隊也在今(22日)的比賽中以3:1擊敗日本隊，準備在台灣時間25日凌晨0時30分，以4連勝的優勢爭取國際組冠軍，可能對上委內瑞拉或再度與日本隊相遇。