威廉波特少棒賽！龜山國小代表中華台北還是台灣？美國主播給答案

由世界少棒聯盟(LLB)主辦的2024世界少棒錦標賽在美國賓州威廉波特盛大舉行，今年桃園市龜山國小取得亞太區代表權，在比賽中一路過關斬將，龜山少棒隊也在今(22日)的比賽中以3：1擊敗日本隊，美國電視轉播單位《ESPN》即便在字幕顯示為中華台北，但是主播在播報比賽時喊稱台灣隊，引起美國球迷的討論。
登記為中華台北 主播卻稱台灣是傑出國家
今年桃園市龜山國小，以中華台北(Chinese Taipei)的名義參加世界少棒錦標賽，比擬奧會模式，世界少棒聯盟將台灣隊伍登錄為「中華台北」，因此在官網搜尋功能中，輸入Taiwan是找不到任何相關資訊，龜山少棒的隊伍資料上，顯示的登記所在地也是「中華台北的桃園市」。
有趣的是，威廉波特少棒錦標賽在ESPN電視轉播的時候，出現一種矛盾的現象，電視上的字幕顯示的是龜山少棒隊代表「中華台北」，但主播在播報球賽的時候，絕大部分都直呼「台灣」，介紹這場台日大戰時，稱「是兩個在威廉波特表現傑出的國家」。
這樣的播報現象立刻引起社群平台X中美國網友的討論，絕大部分人都給予正面支持的態度，有人向ESPN主播Mike Monaco留言，稱讚他喊台灣而不是中華台北，這名網友表示自己有家人在台灣，知道台灣隊自身的民主制度有多自豪，因此能在世界舞台中被稱呼台灣是一件意義非凡的事情。也有許多人為台灣抱不平，批評世界少棒聯盟把台灣叫成中華台北等。
龜山少棒隊也在今(22日)的比賽中以3:1擊敗日本隊，準備在台灣時間25日凌晨0時30分，以4連勝的優勢爭取國際組冠軍，可能對上委內瑞拉或再度與日本隊相遇。
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今年桃園市龜山國小，以中華台北(Chinese Taipei)的名義參加世界少棒錦標賽，比擬奧會模式，世界少棒聯盟將台灣隊伍登錄為「中華台北」，因此在官網搜尋功能中，輸入Taiwan是找不到任何相關資訊，龜山少棒的隊伍資料上，顯示的登記所在地也是「中華台北的桃園市」。
有趣的是，威廉波特少棒錦標賽在ESPN電視轉播的時候，出現一種矛盾的現象，電視上的字幕顯示的是龜山少棒隊代表「中華台北」，但主播在播報球賽的時候，絕大部分都直呼「台灣」，介紹這場台日大戰時，稱「是兩個在威廉波特表現傑出的國家」。
這樣的播報現象立刻引起社群平台X中美國網友的討論，絕大部分人都給予正面支持的態度，有人向ESPN主播Mike Monaco留言，稱讚他喊台灣而不是中華台北，這名網友表示自己有家人在台灣，知道台灣隊自身的民主制度有多自豪，因此能在世界舞台中被稱呼台灣是一件意義非凡的事情。也有許多人為台灣抱不平，批評世界少棒聯盟把台灣叫成中華台北等。
龜山少棒隊也在今(22日)的比賽中以3:1擊敗日本隊，準備在台灣時間25日凌晨0時30分，以4連勝的優勢爭取國際組冠軍，可能對上委內瑞拉或再度與日本隊相遇。