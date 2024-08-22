饕客必嚐！京翠港式飲茶邀香港名廚打造潮流港點嘉年華

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▲鍾貴照擔任客座主廚原創8款港式點心，包含彩鳳珊瑚魚餃、蘆筍魚蝦蟹餃等，以創新巧思賦予食材生命力。（圖／記者陳美嘉攝）

被外媒譽為港點魔術師的知名香港大廚「鍾貴照」，更是一位「當代港點藝術家」。高雄萬豪酒店京翠港式飲茶特別禮聘鍾貴照擔任客座主廚，設計8道匠心獨具、色彩斑斕的港式點心，9/1起展開精彩無限的「潮流港點嘉年華」，供應多款精緻繽紛的美味港點。香港出身的主廚鍾貴照深受港式飲茶文化薰陶， 逾40年廚齡的鍾貴照製作過800多種港點，固守正統港味的同時更重視色彩美學。鍾貴照表示，同中求異才能做出夠吸引、有魅力的港式點心。此次客座，主廚原創8款港式點心，包含「彩鳳珊瑚魚餃」、「蘆筍魚蝦蟹餃」、「松仁野菌石榴粿」、「甘筍鮮蝦鳳眼餃」、「芹香洋梨鹹水角」、「海皇蜂巢紫薯酥」、「乳香菜肉生煎包」、「翡翠奶皇煎軟糕」，以創新巧思賦予食材生命力。其中，晶瑩剔透的「彩鳳珊瑚魚餃」包裹著蝦仁、胡蘿蔔、綠花椰與馬蹄，橘紅白綠的撞色營造亮眼的視覺享受，口感爽脆鮮美。主廚更以象形捏製出金魚游水的態樣，栩栩如生令人驚嘆。「蘆筍魚蝦蟹餃」將麵粉揉和鹹香海苔粉， 包裹著翠綠蘆筍、橘紅鮮蝦及嫩白蟹腿仁，紅白綠三色相間輕盈明亮，內餡飽滿，海味豐盈，些許蟹黃點綴其上，提味又亮眼。「潮流港點嘉年華」9/1起展開。