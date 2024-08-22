影／硬要抱抱！博美犬鑽入飼主懷中　超萌狗狗融化眾人心

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一隻超可愛的博美犬不停鑽入飼主懷中，儘管飼主不斷挪動位置離開狗狗，牠依然鍥而不捨，直到主人妥協。這則超可愛的影片引發網友關注，並在泰國社群平台掀起熱議。根據《美聯社》，這隻博美犬名叫Judy，居住在泰國，有一天牠想要討抱，但飼主不斷挪開，讓牠感到十分困惑；但牠依然一次又一次地躺到主人的懷抱，最終飼主只好放棄打字，與Judy窩在一起。據悉，這則影片引發網友關注，因為這隻博美犬實在太可愛，許多網友都紛紛高喊「我也想養一隻！」博美犬（Pomeranian）又稱為德國矮絨毛犬、玩具狐狸犬，推測於18世紀初期進行培育，並發源自波美拉提亞（Pomerania），位於現今德國與波蘭的北部，是狐狸犬家族中體型最嬌小的成員。寵物專家指出，博美智商很高，聰明又細心，學習速度也很快，在敏捷度、服從性和障礙賽等訓練中表現出色。對於訓練後提供獎勵，或是透過遊戲進行訓練也有很好的反應，可以成為優秀的治療犬或看門犬。