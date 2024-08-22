中信金要公開收購新光金！金管會未收到申請　遞件後15天給答案　

我是廣告 請繼續往下閱讀

中信金控20日宣布將「公開收購」新光金，即所謂「非合意併購」，也讓原本台新金與新光金的「新新併」出現變數，更形成「雙龍搶珠」的局面。不過，金管會今（22）日表示，尚未收到中信金申請案，依現行法令規定，金控轉投資案，金管會在收到申請後次日起15個工作日未表示反對，就表示同意，只是歷來金管會都沒有視為已核准的案例，因為這麼重大的事情，金管會還是會發函表示同意照辦或要求補充說明。中信金要公開收購新光金股票，這也是2020年12月17日金管會核准富邦金非合意併購日盛金後，第2家提出申請，尤其這次還有台新金也想併新光金，台新金與新光金2家金控今日下午也同步召開董事會，目前尚未有結果出爐。不過，依據現行法令規定，中信金要公開收購新光金股票，得先經過金管會同意，金管會點頭後才能開始收購。金管會銀行局官員今日在例行記者會表示，尚未收到中信金的申請，但只要經公司董事會通過，遞件時間由金控自行評估決定。至於金管會的准駁程序。根據金控法第36條規定，「若金控公司投資國內事業，主管機關自申請書件送達之次日起，15個營業日內，未表示反對者，視為已核准」。銀行局官員也明，金控要進行「非合意併購」，依據金控公司資管理辦去規定，必須符合4大要件，即資本充實、經營能力佳、有國際布局發展能力、企業社會責任良好，不過，如果中信金遞件申請公開收購新光金股票後，金管會遲未能決定，次日起算超過15個工作日就直接視同核准，只是，銀行局官員也補充說明，歷來金管會都沒有視為已核准的案例，因為這麼重大的事情，金管會還是會發函表示同意照辦或要求補充說明，而且若還要補充說明，時間會再重計。