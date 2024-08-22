平野惠一罕見派「投手」謝榮豪對決林佳緯！網推測背後暖心含意

這就是平野惠一的暖心舉動嗎？中華職棒昨（21）日兩支全年度排名一二名的球隊，統一獅與中信兄弟在台南棒球場進行交手，9局上半統一獅隊總教練林岳平在兩人出局後取消指定打擊，讓中外野手林佳緯登板，接替日籍投手高塩將樹投球，中信兄弟總教練平野惠一也順勢派上投手謝榮豪上場接替打擊，形成罕見的投手打者「互換」身分的對決，這項調度也引發球迷熱議，儘管中信兄弟總教練平野惠一賽後解釋這是正常的調度，但網路上也對此番調度有許多的猜測。
平野惠一動機真正的目的？
有一派網友認為平野或許是在這勝負底定的局面，想照顧同為來自日本的獅隊投手高塩將樹，當時高塩將樹雖解決了兩個人次但已丟了3分，而且單局用球數來到34顆球，同時壘上也還留有1名跑者，在這樣的情況下退場或許接替投球的野手會再使他的防禦率繼續上漲。
當下或許平野惠一為了照顧同為日本籍的高塩將樹，在這勝負幾乎已經定調的情況下，不想這名同樣來自日本的選手成績難看，但派上自家野手上去「送頭」，影響到打擊數據似乎也不太妥，因此暖心的派上投手代打，且交代他上去不需要進行揮擊，最後林佳緯只花了4顆球就三振掉謝榮豪安全下庄，也守護了高塩將樹的防禦率。
根據《自由時報》報導，平野惠一解釋了這次的調度只是正常調度，在當時比賽已經進入尾聲，場上勝負也很明顯，既然對方換野手上來投，他也不想讓野手上去有被觸身球打到受傷或是打擊，感覺因此亂掉的風險，但網路對於對方推派野手投球，順勢改派投手上去代打這項調度，確實是引起了許多討論。
有網友留言：「平野總教練這個調度，個人覺得就是一次體現平野對棒球及對手的尊重」，也有網友認為，「平野這個調度真的很細膩，我常常覺得棒球比賽跟人生哲理有很多相似之處，我覺得這是兄弟跟統一雙贏的最佳處理方式」。大多數球迷都認為，平野惠一不但顧及面子，也照顧到球員心理想法，是十分恰當的調度。
我是廣告 請繼續往下閱讀
有一派網友認為平野或許是在這勝負底定的局面，想照顧同為來自日本的獅隊投手高塩將樹，當時高塩將樹雖解決了兩個人次但已丟了3分，而且單局用球數來到34顆球，同時壘上也還留有1名跑者，在這樣的情況下退場或許接替投球的野手會再使他的防禦率繼續上漲。
當下或許平野惠一為了照顧同為日本籍的高塩將樹，在這勝負幾乎已經定調的情況下，不想這名同樣來自日本的選手成績難看，但派上自家野手上去「送頭」，影響到打擊數據似乎也不太妥，因此暖心的派上投手代打，且交代他上去不需要進行揮擊，最後林佳緯只花了4顆球就三振掉謝榮豪安全下庄，也守護了高塩將樹的防禦率。
根據《自由時報》報導，平野惠一解釋了這次的調度只是正常調度，在當時比賽已經進入尾聲，場上勝負也很明顯，既然對方換野手上來投，他也不想讓野手上去有被觸身球打到受傷或是打擊，感覺因此亂掉的風險，但網路對於對方推派野手投球，順勢改派投手上去代打這項調度，確實是引起了許多討論。
有網友留言：「平野總教練這個調度，個人覺得就是一次體現平野對棒球及對手的尊重」，也有網友認為，「平野這個調度真的很細膩，我常常覺得棒球比賽跟人生哲理有很多相似之處，我覺得這是兄弟跟統一雙贏的最佳處理方式」。大多數球迷都認為，平野惠一不但顧及面子，也照顧到球員心理想法，是十分恰當的調度。