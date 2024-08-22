平野惠一罕見派「投手」謝榮豪對決林佳緯！網推測背後暖心含意

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這就是平野惠一的暖心舉動嗎？中華職棒昨（21）日兩支全年度排名一二名的球隊，統一獅與中信兄弟在台南棒球場進行交手，有一派網友認為平野或許是在這勝負底定的局面，想照顧同為來自日本的獅隊投手高塩將樹，，最後林佳緯只花了4顆球就三振掉謝榮豪安全下庄，也守護了高塩將樹的防禦率。根據《自由時報》報導，平野惠一解釋了這次的調度只是正常調度，在當時比賽已經進入尾聲，場上勝負也很明顯，既然對方換野手上來投，他也不想讓野手上去有被觸身球打到受傷或是打擊，感覺因此亂掉的風險，但網路對於對方推派野手投球，順勢改派投手上去代打這項調度，確實是引起了許多討論。