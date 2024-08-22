關心校園安全　李懷仁赴三埤國小、路竹高中視察校舍補強工程

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▲李懷仁表示，市府重視與關心校園工程進度，確保開學前如期完工，提供師生安全舒適的學習環境。（圖／高市府教育局提供 ）

開學在即，高雄市副市長李懷仁、教育局長吳立森，今(22)日前往路竹區三埤國小與路竹高中視察校舍補強工程進度。李懷仁感謝三埤國小、路竹高中與施工團隊努力，在工程期間雖經歷凱米颱風與連日豪大雨影響，學校與施工團隊應變得宜，讓校舍補強工程順利進行。李懷仁表示，市府重視與關心校園工程進度，尤其持續關注路竹高中校舍補強工程，確保開學前如期完工，提供師生安全舒適的學習環境。三埤國小行政大樓結構補強工程總經費為950萬元，主要針對建物主體結構進行補強，補強工法為擴柱與翼牆工法；路竹高中為圖資大樓等3棟結構補強工程，總經費為468萬元，補強工法為鋼結構斜撐工法，目前工程進度已達90%，2校預計於8月29日前能完成補強工程作業。吳立森說，教育局積極推動校園安全相關政策，並提供各級學校所需的資源，將持續督導2校校舍補強工程進度，並提供學校所需資源，確保工程如期完工，提供師生安全無虞的校園就學環境。