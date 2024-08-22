陳柏清新秀年越投越穩！洪一中想說聲謝謝　直言：很多次靠他止敗

陳柏清新秀年越投越穩！台鋼雄鷹先發投手陳柏清，今（22）日先發面對富邦悍將，主投6.2局，被敲出6支安打沒有失分，幫助台鋼以2：1擊敗富邦，止住球隊近期的5連敗。賽後，台鋼總教練洪一中稱讚陳柏清，本場先發表現很好，並想和陳柏清說聲謝謝，因為球隊有幾次在連敗時，都是靠他先發止敗。
新秀年越投越穩定 洪總向他道謝
本場先發交手富邦，是陳柏清本季的第13場先發，主投6.2局，用了87球，被敲出6支安打，沒有失分，送出5次三振、沒有四壞球保送。值得一提的是，這已是陳柏清個人本季第8場先發投滿6局的比賽，目前防禦率為3.42，拿下4勝7敗。
陳柏清前6.2局都沒有失分，7局上被迫退場，也是因為三壘手郭阜林的守備失誤導致，對此，總教練洪一中認為：「他（陳柏清）表現很好，如果不是第七局的守備失誤，或許還有機會投第八局，也謝謝他，有幾次在球隊連敗的時候，都是靠他止敗。」
請教學長有成效 談對決張育成
接著，洪一中也稱讚陳柏清：「感覺這幾場下來越來越穩定，不像一開始，只要遇到狀況就是壞球一直丟，應該未來威力還可以更好。」而陳柏清自己則表示：「季初常常遇到失分就不穩的問題，所以有跟隊內的學長請教一下，知道遇到狀況就是告訴自己要冷靜。」
最後，談到首次在球場上對決張育成，陳柏清說：「主要都專注在捕手的配球，其實沒有特別去想打者是誰。」本場比賽陳柏清3次交手張育成，分別讓他擊出2次滾地球，以及1次右外野高飛球，最終遭到接殺。
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本場先發交手富邦，是陳柏清本季的第13場先發，主投6.2局，用了87球，被敲出6支安打，沒有失分，送出5次三振、沒有四壞球保送。值得一提的是，這已是陳柏清個人本季第8場先發投滿6局的比賽，目前防禦率為3.42，拿下4勝7敗。
陳柏清前6.2局都沒有失分，7局上被迫退場，也是因為三壘手郭阜林的守備失誤導致，對此，總教練洪一中認為：「他（陳柏清）表現很好，如果不是第七局的守備失誤，或許還有機會投第八局，也謝謝他，有幾次在球隊連敗的時候，都是靠他止敗。」
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接著，洪一中也稱讚陳柏清：「感覺這幾場下來越來越穩定，不像一開始，只要遇到狀況就是壞球一直丟，應該未來威力還可以更好。」而陳柏清自己則表示：「季初常常遇到失分就不穩的問題，所以有跟隊內的學長請教一下，知道遇到狀況就是告訴自己要冷靜。」
最後，談到首次在球場上對決張育成，陳柏清說：「主要都專注在捕手的配球，其實沒有特別去想打者是誰。」本場比賽陳柏清3次交手張育成，分別讓他擊出2次滾地球，以及1次右外野高飛球，最終遭到接殺。