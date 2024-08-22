陳柏清新秀年越投越穩！洪一中想說聲謝謝　直言：很多次靠他止敗

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▲台鋼雄鷹總教練洪一中，賽後稱讚陳柏清越投越穩定，也很謝謝他很多次在球隊連敗的時候，幫助止敗。（圖／NOWnews資料照，記者葉政勳攝 , 2024.05.15）

陳柏清新秀年越投越穩！台鋼雄鷹先發投手陳柏清，今（22）日先發面對富邦悍將，主投6.2局，被敲出6支安打沒有失分，幫助台鋼以2：1擊敗富邦，止住球隊近期的5連敗。賽後，值得一提的是，這已是陳柏清個人本季第8場先發投滿6局的比賽，目前防禦率為3.42，拿下4勝7敗。陳柏清前6.2局都沒有失分，7局上被迫退場，也是因為三壘手郭阜林的守備失誤導致，對此，總教練洪一中認為：「接著，洪一中也稱讚陳柏清：「感覺這幾場下來越來越穩定，不像一開始，只要遇到狀況就是壞球一直丟，應該未來威力還可以更好。」而陳柏清自己則表示：「最後，本場比賽陳柏清3次交手張育成，分別讓他擊出2次滾地球，以及1次右外野高飛球，最終遭到接殺。