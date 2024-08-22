終於等到「新新併」！吳東亮：與新光金DNA相似　相互具責任義務

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台新金控與新光金控今（22）日分別召開董事會，決議通過以換股方式進行合併，並在證交所召開重訊記者會，台新金控為存續公司，新光金控為消滅公司，合併後存續公司將更名為「台新新光金控」，台新金董事長吳東亮及新光金董事長魏寶生也於晚上9點半在台新金總部簽訂合併契約。吳東亮表示，若順利完成，這將是台灣金融史上首宗金控合意併購案，還強調「合併像結婚一樣，不僅娶走美好外表，還有互相責任及義務」。吳東亮指出，台新金與新光金如果完成合併，將是金融史上首舂金控合意併購案，雙方有著相近的企業DNA及文化傳承，業務強項也互補，雙方邁出這一步真的是醞釀很久，既謹慎又珍惜，對兩家員工、股東、客戶都是最好選擇。過去幾年新光金由於經營不善陷困境，新經營團隊在去年6月進入新光金後，積極努力改善公司體質，提升經營績效，今年第1季終於轉盈，優異表現要給予董事長魏寶生帶領的轉隊一個掌聲。不過，他也提到，危機尚未完全解除，將來還要一同全力以赴因應未來挑戰，形容「合併像結婚一樣，不僅聚走美好外表，還有互相責任及義務」，台新金今日與新光金簽訂合併契約，將以100%換股合併，2家股東變一家人，新公司名稱「台新新光金融控股公司」，今日同時也簽員工安置計劃，經理人員及員工留任3年及原薪保障，保障1萬5千多位員工工作權利，讓員工及其家庭都能安定生活、認真工作，這是台新金的責任，也是對新光金的承諾，也完全符合本日主題「對等合併、責任共擔、成效共享」。吳東亮指出，接下來還要召開股東臨時會，決議後會正式向主管機關申請核准，台新與新光金若順利完成程序，不但對2家金控有重大意義，在金融發展史上邁出一大步，並有3大層面意義與責任。首先，新光金為先父吳火獅所創在台有超過60年歷史，還包括新光紡識及新纖、新光三越百貨及新光醫院，新光在台社會代表很多人共同感情，它的成長也是很多股東客戶員工心血，2家公司合併如同他大哥吳東進所說過，「兄弟登山各自努力」，如今距離峰頂更近一步，個他個人覺得責無旁貸，任重道遠，合併後會更有力量面對未來開創新局。另外，台新金與新光金合併優勢互補經營綜效可期，企業文化類似，可以創造績效回饋股東、員工及客戶，促進金融穩定，提升社會利益。吳東亮表示，本案順利完成，將創台灣金融業合意併購先例，也能成為金融業合意併購典範，更期望有更多這樣案例，以增進全體金融業成長，擴大經營規模，讓台灣企業可以打進國際，打國際提升台企業國際競爭力。