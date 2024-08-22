中信金要搶親！台新金吳東亮曝有努力接觸　但能力有限遺憾沒達成

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台新金與新光金董事會通過雙方百分之百換股合併，不過，由於中信金也宣布將公開收購新光金股票，對於中信金的搶親，台新金董事長吳東亮今（22）日在合併簽約儀式上透露，台灣社會很小，與企業主事者都認識，更何況與中信辜家是兩代交情，他也有與對方主事者大股東接觸，也有努力接觸，最好是大家和平共處不要有這事發生，會造成市場混亂，也會造成很多困擾，「很遺憾，我能力有限，沒有達成」。台新金與新光金今日分別召開董事會決議通過以換股方式進行合併。台新金控為存續公司，新光金控為消滅公司。合併後存續公司將更名為「台新新光金控公司」。此合併案台新金將發行新股予新光金全體股東，取得新光金流通在外的全部股權；台新金以每0.6022股普通股換得新光金1股普通股；每1股特別股換得新光金1股特別股。雙方董事會今日也通過將於10月9日召開股東臨時會提請股東通過本合併案，並將於取得相關主管機關核准後訂定合併基準日。不過，由於中信金董事會也決議將公開收購新光金，對於中信金也要搶親公開收購新光金股票，吳東亮在合併簽約儀式上表示，台灣這社會很小，企業主事者都認識，何況跟辜家兩代有交情，上一輩都是很熟的朋友。當然，他說，因為很早就有消息出來，也與對方主事者大股東有接觸，「我都有努力在接觸」，最好大家可以和平共處，不要有這事發生。吳東亮強調，「很努力要勸說，但很遺憾能力有限，沒有達成」，但該做的事會努力去做，像今天台新與新光金董會通過，接下來就是召開股東臨時會。