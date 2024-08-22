中信金要搶新光金！台新金總座稱只是天邊彩虹　台新端出牛排

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台新金控與新光金控董事會通過雙方百分之百換股合併，不過，中信金日前也宣布，將公開收購新光金股票，對於中信金的搶親，台新金總經理林維俊今（22）日在合併簽約儀式上表示，中信金這案子只是天邊的彩虹，「我看不到摸不到」，台新擺上桌的是牛排，而且努力了2年多，想要幾分熟就給幾分，兩案子分別是天邊彩虹與桌上牛排，差很大。由於之前也有民眾投書針對中信金搶親發表看法，認為涉及公司治理、股東適格性及擾亂金融市場，林維俊也談到，這確實值得深入探討，對於可敬對手發表重訊，將向金管會申請「公開收購」投資新光金，他說，這不需發重訊，這發出來後，也造成新光金股價大幅波動，還有股東適格性的問題，應該是指之前跟併購案相關的訴訟還沒結束。林維俊更以「天邊彩虹」來形容中信金搶親行為。他說，中信金這案子只是天邊的彩虹，「我看不到摸不到」，台新擺上桌的是牛排，而且努力了2年多，想要幾分熟就給幾分，兩案子就是天邊彩虹與桌上牛排，差很大。