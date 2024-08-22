慘遭王子維大逆轉！日本好手常山幹太宣布引退：長途旅程終於結束

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲日本羽球好手常山幹太今（22）日在超級750系列日本羽球公開賽對戰台灣「羽球王子」王子維。（圖／美聯社／達志影像）

日本羽球好手常山幹太今（22）日在超級750系列日本羽球公開賽對戰台灣「羽球王子」王子維，結果王子維上演驚天大逆轉，28歲的常山幹太，出身在滋賀縣，畢業於草津中學校及東大阪大學柏原高校，2015年起加入Tonami運輸株式會社，現隸屬於本社的物品販賣事業部，並為該社的羽球隊成員。而他對戰王子維生涯也是敗多勝少，加上對戰周天成、安東森、安賽龍等，都比較常吃虧，因此主要都無法拿到佳績。不過他在賽事結束，也跟四面八方來球迷鞠躬，他說：「我無法一一答謝，只好跟大家鞠躬，感謝大家支持。」