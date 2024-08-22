慘遭王子維大逆轉！日本好手常山幹太宣布引退：長途旅程終於結束

日本羽球好手常山幹太今（22）日在超級750系列日本羽球公開賽對戰台灣「羽球王子」王子維，結果王子維上演驚天大逆轉，最終以22：20、11：21、19：21擊敗常山幹太，賽後常山幹太也正式宣布退出日本國家隊，他說：「感覺一段很長的旅程終於走到終點結束。」常山幹太現年28歲，在日本男子羽球隊來看，算是「資深」學長，而在桃田賢斗選擇退役後，日本隊常山幹太也跟著退出國家隊，日本隊將進行新的世代交替。
常山幹太慘遭逆轉 賽後向四方鞠躬
28歲的常山幹太，出身在滋賀縣，畢業於草津中學校及東大阪大學柏原高校，2015年起加入Tonami運輸株式會社，現隸屬於本社的物品販賣事業部，並為該社的羽球隊成員。
他在2016年開始代表日本國家隊出賽，他也是生涯排名前十的男單好手，不過因為桃田賢斗的光芒太過耀眼，長期被視為「二哥」。
而他對戰王子維生涯也是敗多勝少，加上對戰周天成、安東森、安賽龍等，都比較常吃虧，因此主要都無法拿到佳績。
不過他在賽事結束，也跟四面八方來球迷鞠躬，他說：「我無法一一答謝，只好跟大家鞠躬，感謝大家支持。」對於自己的羽球國家隊生涯結束，他也透露，未來可能會參加國內賽事，持續給後輩壓力，之後的打算還沒決定。
常山表示：「我的未來計劃尚未確定，但我正在考慮繼續擔任運動員，直到明年的滋賀全國運動會，然後在那裡結束。」代表日本隊超過12年，常山終於可以享受比賽，並且朝自己的第二人生邁進。
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28歲的常山幹太，出身在滋賀縣，畢業於草津中學校及東大阪大學柏原高校，2015年起加入Tonami運輸株式會社，現隸屬於本社的物品販賣事業部，並為該社的羽球隊成員。
他在2016年開始代表日本國家隊出賽，他也是生涯排名前十的男單好手，不過因為桃田賢斗的光芒太過耀眼，長期被視為「二哥」。
而他對戰王子維生涯也是敗多勝少，加上對戰周天成、安東森、安賽龍等，都比較常吃虧，因此主要都無法拿到佳績。
不過他在賽事結束，也跟四面八方來球迷鞠躬，他說：「我無法一一答謝，只好跟大家鞠躬，感謝大家支持。」對於自己的羽球國家隊生涯結束，他也透露，未來可能會參加國內賽事，持續給後輩壓力，之後的打算還沒決定。
常山表示：「我的未來計劃尚未確定，但我正在考慮繼續擔任運動員，直到明年的滋賀全國運動會，然後在那裡結束。」代表日本隊超過12年，常山終於可以享受比賽，並且朝自己的第二人生邁進。